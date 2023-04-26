Над Балтійським морем перехопили російські літаки-розвідники

Два флангових СУ-27 і один Іл-20 з Росії знову пролетіли без сигналу транспондера.

Над Балтійським морем перехопили три російські літаки-розвідники, що летіли без сигналів транспондера.

Німецькі та британські повітряні сили були попереджені про ідентифікацію трьох військових літаків. Про це повідомили в twitter Повітряних сил ФРН.

"Два флангових СУ-27 і один Іл-20 з Росії знову пролетіли без сигналу транспондера в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", – йдеться у повідомленні.

Фото: Team Luftwaffe

Фото: Team Luftwaffe Twitter

Нагадаємо, що в лютому повітряні сили Нідерландів перехопили біля Польщі три російські військові літаки. Це також були Су-27 та Іл-20. Через кілька днів потому винищувачі США вдруге за два дні перехопили російські бомбардувальники ТУ-95 “”Ведмідь”, а також винищувачі СУ-30 і СУ-35 біля Аляски.