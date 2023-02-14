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Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки

Це Іл-20М і два Су-27.

Нідерландські винищувачі перехопили біля Польщі три російські військові літаки
Фото: Вікіпедія

Два голландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі та вивели їх.

Про це пише Reuters з посиланням на Міністерство оборони Нідерландів.

“Невідомий на той час літак наблизився до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда”, – йдеться у заяві міністерства.

Зазначимо, Калінінград – це російський анклав на балтійському узбережжі, розташований між членами НАТО та Європейського Союзу Польщею та Литвою.

“Після ідентифікації виявилося, що це три літаки: російський Іл-20М Кут-А, який супроводжували два фланкери Су-27. Нідерландські F-35 супроводжували групу на відстані та передали супровід партнерам по НАТО”, – додає видання.Іл-20М Кут-А – це офіційна назва НАТО для російського літака-розвідника Іл-20М, тоді як фланкерт Су-27 – для винищувача Су-28.

Міністерство оборони Росії не прокоментувало інцидент.

Міністерство оборони Нідерландів повідомило, що вісім голландських F-35 дислокуються в Польщі у лютому і березні.

Нагадаємо, міністерка оборони Нідерландів Кайса Олленгрен підтвердила, що Україна зробила запит на передачу винищувачів F-16.

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