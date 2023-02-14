Питання винищувачів для України не на порядку денному німецького уряду, – Бербок

"Це не є предметом наших дебатів".

Уряд Німеччини наразі не розглядає питання передачі Україні сучасних винищувачів.

Про це заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок, пише РБК-Україна з посиланням на ЗМІ.

“На сьогодні день це не є предметом наших дебатів”, – заявила Бербок під час візиту до Гельсінкі, відповідаючи на запитання про готовність ФРН передати Україні винищувачі, які перебувають на озброєнні німецької армії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що обговорення можливості надання Україні винищувачів "не допоможе" країні у боротьбі проти Росії.

Він заявив у січні, що Німеччина не даватиме Україні літаки, оскільки Берлін хоче уникнути можливої ескалації між НАТО та Росією.