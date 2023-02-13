Німеччина закликає без зволікання ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО

Наразі заявки не ратифікували всього дві країни НАТО.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок очікує, що всі члени НАТО ратифікують заявки Фінляндії та Швеції на приєднання до оборонного альянсу “без подальших зволікань”.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином голова МЗС Німеччини звернулась до Туреччини та Угорщини.

Як наголосила Бербок на прес-конференції в Гельсінкі зі своїм фінським колегою Пеккою Хаавісто, приєднання цих двох країн зміцнить альянс.

Раніше повідомлялось, що Туреччина може схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО не пізніше наступного місяця, перед тим, як парламент піде у відпустку перед травневими виборами.

Нагадаємо, Фінляндія заявила, що планує рухатися разом зі Швецією до членства в НАТО, а не окремо вступати до Альянсу.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.