Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Сніговий спротив: у Маріуполі влаштували проукраїнський флешмоб
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
Індексація пенсій відбудеться з 1 березня, - Мінсоцполітики
ГоловнаСвіт

Німеччина закликає без зволікання ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО

Наразі заявки не ратифікували всього дві країни НАТО. 

Німеччина закликає без зволікання ратифікувати заявки Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО
Фото: EPA/UPG

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок очікує, що всі члени НАТО ратифікують заявки Фінляндії та Швеції на приєднання до оборонного альянсу “без подальших зволікань”.

Про це повідомляє Reuters.

Таким чином голова МЗС Німеччини звернулась до Туреччини та Угорщини.

Як наголосила Бербок на прес-конференції в Гельсінкі зі своїм фінським колегою Пеккою Хаавісто, приєднання цих двох країн зміцнить альянс.

Раніше повідомлялось, що Туреччина може схвалити заявку Фінляндії на вступ до НАТО не пізніше наступного місяця, перед тим, як парламент піде у відпустку перед травневими виборами.  

Нагадаємо, Фінляндія заявила, що планує рухатися разом зі Швецією до членства в НАТО, а не окремо вступати до Альянсу.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто натякнув, що Росія може бути причетною до протесту зі спаленням Корану, який загрожує зірвати вступ Швеції до НАТО.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , ,
Читайте також