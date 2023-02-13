Шпигун у британському посольстві в Берліні збирав для Росії секретне листування з Джонсоном

Охоронець, який шпигував на користь Росії в британському посольстві у Берліні, понад три роки збирав секретну інформацію, зокрема, листування з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном, повідомляє The Guardian.

Лондонський суд заслухав позицію 58-річного британця Девіда Баллантайна Сміта. Він зазначив, що не мав наміру завдати шкоди Великобританії, а визнав себе винним на тій підставі, що просто хотів заподіяти "незручності та збентеження". Крім цього, Сміт заперечив отримання будь-якої винагороди за свою роботу.

Підозрюваний збирав інформацію з березня 2018 року до свого арешту в серпні 2021 року. Його схопили через день після зустрічі з офіцеркою МІ5 "Іриною", яка видавала себе співробітницею російської військової розвідки.

Прокурор Елісон Морган повідомила журналістам, що під час обшуку будинку Сміта в Потсдамі в Німеччині виявили флешку з декількома фотографіями співробітників посольства та дипломатичних паспортів.

Також Сміт сфотографував низку конфіденційних документів, зокрема лист тодішньої міністерки зовнішньої торгівлі Ліз Трасс та тодішнього міністра у справах бізнесу Алока Шарми главі уряду Борису Джонсону від листопада 2020 року, який був класифікований як "таємно".

У листопаді того ж року підозрюваний також відправив російському військовому аташе в Берліні генерал-майору Сергію Чухрову лист, який містив конфіденційну інформацію про посольство Великобританії та його співробітників.

Торік Сміт визнав себе винним у восьми правопорушеннях відповідно до Закону "Про державну таємницю".

Нагадаємо, наприкінці січня у Німеччині за підозрою у зраді заарештували ймовірного спільника затриманого у грудні та звинуваченого у шпигунстві на користь Росії працівника Федеральної розвідувальної служби.

Тим часом у Норвегії очікують, що цьогоріч Росія буде більше шпигувати за їхнім енергосектором.