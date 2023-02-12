Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Крилаті пацієнти. Від кого і для чого рятують кажанів в Українському центрі реабілітації рукокрилих
Колишньому гендиректору ДП «Сетам» обрали запобіжний захід у вигляді застави в 13,4 млн грн
Колишньому гендиректору ДП «Сетам» обрали запобіжний захід у вигляді застави в 13,4 млн грн
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Кіберпартизани оприлюднили список слів від Роскомнагляду, якими заборонено називати Путіна
Кіберпартизани оприлюднили список слів від Роскомнагляду, якими заборонено називати Путіна
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗСУ показали фото з навчань піхотинців у Британії

На навчаннях тренують дії в наступі і в обороні.

ЗСУ показали фото з навчань піхотинців у Британії
Фото: Олександр Павлюк

Військовослужбовці Збройних сил України у ході базової загальновійськової підготовки у Британії проходять навчання з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу та дій в наступі і обороні.

Про це начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

За його словами, «військовослужбовці ЗСУ проходять навчання з відпрацювання ведення бойових дій в населених пунктах під керівництвом 1 Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ ЗС Великої Британії».

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, німецька армія почне тренувати українських військових на танках Leopard 2 наступного тижня.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також