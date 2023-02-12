На навчаннях тренують дії в наступі і в обороні.

Військовослужбовці Збройних сил України у ході базової загальновійськової підготовки у Британії проходять навчання з відпрацювання способів пересування особового складу у складі підрозділу та дій в наступі і обороні.

Про це начальник штабу - заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк повідомив у Телеграмі.

За його словами, «військовослужбовці ЗСУ проходять навчання з відпрацювання ведення бойових дій в населених пунктах під керівництвом 1 Королівського полку принцеси Уельської Сухопутних військ ЗС Великої Британії».

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, німецька армія почне тренувати українських військових на танках Leopard 2 наступного тижня.