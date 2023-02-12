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Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується, - Галущенко

Скидання води в Каховському водосховищі несе загрозу для роботи ЗАЕС.

Ситуація на Запорізькій АЕС погіршується, - Галущенко
Фото: Пресслужба ЗАЕС

Ситуація на Запорізькій АЕС, яка знаходиться під контролем окупантів, погіршується. Нинішні дії росіян ставлять під загрозу можливість швидкого підключення станції до мережі після її звільнення Україною.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

«Якщо сказати, що там відбувається, то це погіршення ситуації. І це не тільки наша оцінка, ця оцінка збігається з оцінкою фахівців МАГАТЕ. Ми про це говорили з Гроссі (генеральний директор МАГАТЕ – ред.), він знає це, і його експерти, які на місці. По-перше, є певна лють з боку росіян через те, що вони не отримали бажаної кількості людей, які підписали контракти з ними, і, відповідно, тиск збільшується на персонал. Вони б’ють публічно, зникають люди, тобто це такий звичайний російський терор. А друге – це те, що взагалі експлуатація станції зараз здійснюється таким чином, що вона погіршує устаткування. Це суттєво погіршує можливості в подальшому включити її в мережу», - сказав Галущенко.

Також Галущенко зауважив, що скидання води російськими терористами в Каховському водосховищі несе загрозу для роботи ЗАЕС.

«Ця ситуація дійсно є досить небезпечною, якщо вона буде розвиватися далі в такому напрямку. Більше того, ми повідомили МАГАТЕ, і так само є відповідна заява МАГАТЕ стосовно цієї ситуації. Зараз є інформація, що там трохи рівень стабілізувався, але питання в тому, що ми не маємо доступу та можливості регулювати злив цієї води. Наскільки вони свідомо це роблять, чи будуть готові здійснити такі дії, щоб поставити під загрозу експлуатацію ЗАЕС, знаєте, від них можна чекати чого завгодно», - зауважив міністр.

Нагадаємо, що Державна інспекція ядерного регулювання України розпорядилася від 10 лютого обмежити експлуатацію енергоблоків №№3, 4, 5, 6 окупованої росіянами Запорізької АЕС. Причина такого кроку - неможливість усунути виявлені порушення вимог ядерної та радіаційної безпеки. 

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