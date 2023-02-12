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Росіяни 14 разів обстріляли територію Херсонської громади

Постраждала одна людина.

Росіяни 14 разів обстріляли територію Херсонської громади
Фото: Херсонська міськрада

Станом на сьогоднішній ранок російські війська 14 разів обстріляли територію Херсонської громади.

Про це повідомила пресслужба міськради.

В результаті обстрілів постраждала одна людина.

Під ворожим вогнем переважно перебували мкрн Острів та смт Антонівка. Пошкоджені приватні будинки та два автомобілі.

Також протягом 11 лютого армія РФ обстрілювала мкрн Острів, сел. Антонівку, Зеленівку, Придніпровське. Загиблих та постраждалих не було.

Фото: Херсонська міська рада

Фото: Херсонська міська рада

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни знову обстріляли будівлю Херсонської ОДА.

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