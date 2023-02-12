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Росіяни знову обстріляли будівлю Херсонської ОДА

На щастя, потерпілих серед мирних херсонців немає.

Росіяни знову обстріляли будівлю Херсонської ОДА
Ілюстративне фото
Фото: Тимошенко в ТГ

Російські окупаційні війська знову обстріляли місто Херсон.

Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

"Середмістя Херсона знову під вогнем ворожої артилерії. Сьогодні зранку ворог вкотре завдав удар по будівлі обласної державної адміністрації", - йдеться в повідомленні.

На щастя, потерпілих серед мирних херсонців немає.

Нагадаємо, в п’ятницю, 10 лютого, близько полудня російські військові обстріляли мікрорайон Острів у Херсоні. Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Внаслідок обстрілу було важко поранено літню жінку.

Перед цим російські війська вкотре обстрілювали Херсон і пошкодили приміщення залізничного вокзалу.

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