Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Колишньому гендиректору ДП «Сетам» обрали запобіжний захід у вигляді застави в 13,4 млн грн
Колишньому гендиректору ДП «Сетам» обрали запобіжний захід у вигляді застави в 13,4 млн грн
Кіберпартизани оприлюднили список слів від Роскомнагляду, якими заборонено називати Путіна
Кіберпартизани оприлюднили список слів від Роскомнагляду, якими заборонено називати Путіна
Під Бахмутом українці знищили чотири групи російської піхоти
Під Бахмутом українці знищили чотири групи російської піхоти
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти зазнали втрат на Кремінському напрямку

Ситуація в Луганській області складна, але контролюється Силами оборони.

Окупанти зазнали втрат на Кремінському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські військові зазнали суттєвих втрат та відійшли на Кремінському напрямку фронту.

Про це повідомив у Телеграмі очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, ситуація в Луганській області складна, але контролюється Силами оборони.

«Декілька днів тому було дуже багато потужних атак. Основні зусилля були кинуті на Кремінському напрямку. Ворог не дає спокою й в напрямку Білогорівки, там постійні обстріли з танків, важкої артилерії і авіації», – розповів Гайдай.

Втім, як зазначив очільник ОВА, на Кремінському напрямку ворог зазнав суттєвих втрат.

«Вони (російські військові – ред.) відтягнулися, адже їм треба було поповнити свої підрозділи, оскільки були достатньо розбиті. Намагалися йти навіть колоною техніки, але після гарної відповіді від наших захисників вони так само відійшли назад», – підсумував Гайдай.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, за останні два тижні Росія, ймовірно, зазнала найбільшої кількості втрат з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також