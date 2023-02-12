Росіяни тримають у Чорному морі два підводних ракетоносії

Російські війська тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 12 кораблів.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Наразі в Чорному морі перебуває 12 кораблів у складі корабельного угруповання, один корабель чергує в акваторії Азовського моря. Це пов’язано з тим, що вщухли шторми, ситуація морська трошки заспокоїлась, тому ворог розгорнув корабельне угруповання ширше, і наразі в Чорному морі спостерігаємо на чергуванні два підводних ракетоносії – це до 8 ракет типу «Калібр», споряджених та готових до застосування», - поінформувала Гуменюк.

На її думку, така кількість говорить про імовірність точкових ударів, а не про підготовку росіян до масованої ракетної атаки. Водночас вона додала, що варто бути пильними, адже для виходу надводного ракетоносія достатньо 2-3 годин.

Нагадаємо, що протягом минулої доби противник завдав 12 ракетних ударів, 3 з них - по цивільній інфраструктурі Харкова, та 32 авіаційних удари, 6 з яких - із застосуванням БпЛА “Шахед-136”. Чотири цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.