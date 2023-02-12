У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки.

Вранці у неділю, 12 лютого, російські окупанти обстріляли Нікополь Дніпропетровської області.

Про це у Телеграм повідомив керівник Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

"Після нічної тиші вже зранку агресор обстріляв Нікополь. Гатив зі ствольної артилерії. Загинула 53-річна жінка. Попередньо є й постраждала – 87-річна пенсіонерка. В неї осколкове поранення. У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, водоканал і будівля коледжу. Інформація уточнюється", - написав Лисак.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

Нагадаємо, що 11 лютого ворог тричі за день обстрiляв Нiкопольський район, гатив з важкої артилерiї по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах.