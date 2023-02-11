По Сумщині сьогодні зафіксували 45 ворожих прильотів

Протягом суботи ворог обстріляв Миропільську, Зноб-Новгородську і Шалигинську громади Сумської області.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
Було зафіксовано 45 прильотів.
По Миропільській громаді окупанти били з мінометів. Усього за день було 14 прильотів.
Близько обіду з мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду, зафіксовано 17 прильотів.
А після 14:00 − зафіксовано удари зі ствольної артилерії, 8 прильотів.
Шалигинську громаду обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії − 6 прильотів.
В усіх випадках жертв унаслідок обстрілів не було.
Нагадаємо, Росія тричі протягом дня атакувала Дніпропетровську область, обстріляли три громади Нікопольського району – Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь.