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По Сумщині сьогодні зафіксували 45 ворожих прильотів

Били з мінометів і ствольної артилерії.

По Сумщині сьогодні зафіксували 45 ворожих прильотів
Обстріли Сумщини, ілюстративне фото
Фото: Дмитро Живицький у Facebook

Протягом суботи ворог обстріляв Миропільську, Зноб-Новгородську і Шалигинську громади Сумської області. 

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Було зафіксовано 45 прильотів.

По Миропільській громаді окупанти били з мінометів. Усього за день було 14 прильотів.

Близько обіду з мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду, зафіксовано 17 прильотів. 

А після 14:00 − зафіксовано удари зі ствольної артилерії, 8 прильотів.

Шалигинську громаду обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії − 6 прильотів.

В усіх випадках жертв унаслідок обстрілів не було.

Нагадаємо, Росія тричі протягом дня атакувала Дніпропетровську область, обстріляли три громади Нікопольського району – Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь.

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