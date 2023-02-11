По Сумщині сьогодні зафіксували 45 ворожих прильотів

Били з мінометів і ствольної артилерії.

Протягом суботи ворог обстріляв Миропільську, Зноб-Новгородську і Шалигинську громади Сумської області.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Було зафіксовано 45 прильотів.

По Миропільській громаді окупанти били з мінометів. Усього за день було 14 прильотів.

Близько обіду з мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду, зафіксовано 17 прильотів.

А після 14:00 − зафіксовано удари зі ствольної артилерії, 8 прильотів.

Шалигинську громаду обстріляли, ймовірно, зі ствольної артилерії − 6 прильотів.

В усіх випадках жертв унаслідок обстрілів не було.

Нагадаємо, Росія тричі протягом дня атакувала Дніпропетровську область, обстріляли три громади Нікопольського району – Марганецьку, Мирівську та сам Нікополь.