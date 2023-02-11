Лукашук повідомив про успішне збиття “шахедів” на Дніпропетровщині

Голова Дніпропетровської області Микола Лукашук повідомив про успішне збиття іранських дронів “Shahed-136”“ в області.

Він зазначив, що безпілотники збили підрозділи ПвК “Схід” та ПвК “Південь”.

“Щойно спілкувався з головами громад. Передають хлопцям з ППО подяку за кожен збитий “шахед”. Називають героями. І це дійсно так”, – сказав він.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, за минулу добу, 10 лютого, Росія випустила по Україні 28 "шахедів". 22 вдалося збити.

Того ж дня у Криворізькому районі Дніпропетровщини сили ППО збили один дрон. Інший влучив у раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури.