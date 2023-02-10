Сили ППО знищили шість російських дронів, один влучив у ціль, - ОК “Південь”

Російські окупанти продовжують тероризувати атаками безпілотників південні регіони України.

Про це повідомляє ОК “Південь”.

Росіяни намагаються атакувати об’єкти критичної інфраструктури.

Зокрема, два дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини.

Ще три було збито в небі над Миколаївщиною.

На Криворіжжі сили ППО збили ще один дрон. На жаль, в тому ж регіоні дрон влучив в раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури.

За попередніми даними постраждалих нема.

Нагадаємо, Росія здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території України. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.