Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
На Львівщині на дорогу впала російська ракета, що не розірвалася
На Львівщині на дорогу впала російська ракета, що не розірвалася
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Голова НБУ Андрій Пишний: Досвід України – матеріал для підручників з антикризового управління і стимул для міжнародних структур
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Шведський пакет. «Лучники» і північна броня
Окупанти атакували Дніпропетровську область "шахедами" і ракетами
Окупанти атакували Дніпропетровську область "шахедами" і ракетами
На Львівщині, Івано-Франківщині та у Вінниці спрацювала ППО
На Львівщині, Івано-Франківщині та у Вінниці спрацювала ППО
Одинадцять республіканців підписали резолюцію, яка закликає припинити військову та фінансову допомогу Україні
Одинадцять республіканців підписали резолюцію, яка закликає припинити військову та фінансову допомогу Україні
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили ППО знищили шість російських дронів, один влучив у ціль, - ОК “Південь”

За попередніми даними постраждалих нема.

Сили ППО знищили шість російських дронів, один влучив у ціль, - ОК “Південь”
Ілюстративне фото
Фото: Пресслужба повітряного командування "Південь"

Російські окупанти продовжують тероризувати атаками безпілотників південні регіони України. 

Про це повідомляє ОК “Південь”

Росіяни намагаються атакувати об’єкти критичної інфраструктури. 

Зокрема, два дрони-камікадзе збито силами протиповітряної оборони над морем, на підльоті до Одещини. 

Ще три було збито в небі над Миколаївщиною. 

На Криворіжжі сили ППО збили ще один дрон. На жаль, в тому ж регіоні дрон влучив в раніше уражений об’єкт енергетичної інфраструктури.

За попередніми даними постраждалих нема.

Нагадаємо, Росія здійснила пуски понад 100 ракет під час чергового масованого ракетного удару по території України. За попередньою інформацією, ворог застосував 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також