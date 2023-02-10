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На зустрічі з лідерами ЄС Зеленський передав список необхідного Україні озброєння, - ЗМІ

Отримання списків підтвердили у Австрії та Естонії.

На зустрічі з лідерами ЄС Зеленський передав список необхідного Україні озброєння, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Вчора, 9 лютого, під час зустрічі з лідерами ЄС президент Зеленський передав їм списки озброєнь, які бажає отримати Україна.

 Про це повідомляє Європейська правда.

Українські запити враховують військові запаси країн-членів ЄС. Це мало на меті посилити тиск на окремі держави, щоб вони надали більше допомоги для протистояння армії РФ.

"Те, що роблять українці, дуже розумно… Вони точно знають, що їм потрібно, і знають, про що просити", – прокоментувало джерело DPA.

Також джерело уточнило, що Україна поінформована про військові запаси країн-членів ЄС, оскільки має контакти. За його словами, не дивує, що з такими можливостями розвідки Україна може протистояти Росії.

Втім, джерела DPA в німецькому уряді заявили, що їх делегація не отримувала списку бажаної зброї від Зеленського. При цьому отримання списку підтвердили канцлер Австрії Карл Нехаммер і прем'єр-міністерка Естонії Кая Калласю

DPA припускає, що Німеччина та Франція не отримали список, оскільки вони раніше провели переговори із Зеленським у Парижі.

Нагадаємо, президенти України та Польщі Володимир Зеленський і Анджей Дуда обговорили оборонні потреби України і подальше співробітництво.

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