На фронті загинув журналіст “Юридичної газети” Олексій Борис

Йому було 27 років.

Учора на фронті у Донецькій області загинув воїн 58-ї бригади, журналіст “Юридичної газети” Олексій Борис.

Про це повідомляється на сайті видання.

Олексій Борис працював в “Юридичній газеті” з весни 2021 року. Він захищав Україну з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Олексія призвали до 58-ї мотопіхотної бригади. Перший місяць служив у розвідувальній роті, потім у протитанковому артилерійському дивізіоні, був коригувальником, проводив аеророзвідку. Пізніше був призначений командиром взводу протитанкової артилерійської батареї. Знаходився на передових лініях оборони в Донецькій області.

“9 лютого загинув наш журналіст Олексій Борис. Йому було 27 років. Ще до повномасштабного вторгнення знав, що одразу піде у військкомат – і вже 26 лютого разом із татом вони їхали на навчання, а через місяць були на східному напрямку, на “нулі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у грудні 2022 року на війні загинув херсонський журналіст і режисер Антон Коломієць.