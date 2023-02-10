Вони можуть бути причетні до мільярдних корупційних схем в Україні.

Співробітники СБУ і ДБР провели серію обшуків у рамках кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовцями ПрАТ «НАК «Надра України», зокрема обшуки провели у російського олігарха Павла Фукса та українського екснардепа Ігоря Котвіцького.

Про обшуки повідомила пресслужба СБУ.

Слідчі дії відбувалися за місцями фактичного проживання фігурантів та в офісних приміщеннях відповідних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російський олігарх та народний депутат України VIII скликання.

За результатами обшуків виявлено та вилучено:- чорнові записи та документацію, які підтверджують незаконні операції підконтрольних їм комерційних структур;- засоби зв’язку та комп’ютерну техніку;- близько 300 тис. доларів США, 250 тис. євро та 1,5 млн грн готівкою.

Як свідчать матеріали розслідування, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ «НАК «Надра України» та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафто-газове родовище у Харківській області.

І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів.

Наразі у рамках кримінального провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем) тривають комплексні слідчо-оперативні заходи для встановлення усіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Заходи з викриття зловмисників проводять співробітники СБУ та ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Джерела LB в правоохоронних органах повідомили, що СБУ проводить обшуки у екс-нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького та підсанкційного олігарха Павла Фукса.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, раніше джерела українських ЗМІ повідомили, що правоохоронці прийшли з обшуками до екснардепа Котвіцького. Йдеться про провадження щодо організації незаконного видобутку корисних копалин, що завдало значних збитків державі. Ігоря Котвіцького називають бізнес-партнером ексміністра внутрішніх справ Арсена Авакова. У 2022 році його дружина - Анастасія Котвіцька (дівоче прізвище Кучер) вивезла за кордон мільйони доларів у валізах.

У червні 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти Фукса, Фірташа та оточення Путіна.

Після запровадження санкцій РНБО Фукс заявив, що в Росії бізнес не веде, і 2017 року вийшов з громадянства РФ. У свою чергу, видання «Обозреватель» повідомило, що російське громадянство Фуксом було збережено, а після отримання паспорта України, він отримав і новий паспорт РФ.