Президент Володимир Зеленський наголосив, що сьогоднішні ракети, які випустила Росія по Україні, - це виклик НАТО й колективній безпеці, це терор, який можна й треба зупинити.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Ворог сьогодні запустив щонайменше 70 ракет у черговій масованій атаці. Щонайменше 60 ракет збито. Їхні мішені були цивільні, цивільна інфраструктура. На жаль, були влучання. На жаль, є жертви. Мої співчуття рідним! Кілька російських ракет пройшли повітряним простором Молдови та Румунії. Черговий доказ того, що терор не знає й ніколи не знатиме жодних меж. Черговий доказ того, що захист України – це захист усієї Європи та світу, кожної країни, яка просто хоче жити. Сьогоднішні ракети – це виклик НАТО, колективній безпеці. Це терор, який можна й треба зупинити. Світ повинен зупинити", - сказав Зеленський.

Президент подякував усім, хто це розуміє і допомагає Україні.

"І, звичайно, дякую нашим Повітряним силам, усім нашим зенітникам, кожному й кожній, хто захищає Україну та наших людей. Зараз іще одна повітряна тривога триває. І, будь ласка, зважайте на тривоги. Будь ласка, стежте за офіційною інформацією", - додав Зеленський.

Нагадаємо, Росія з ночі розпочала атакувати Україну ракетами та безпілотниками. Внаслідок ракетної атаки є влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема зафіксовано влучання в Запоріжжі, Хмельницькому, Києві та області, на Дніпропетровщині та Харківщині.

Сьогодні росіяни атакували з повітря вісьмома стратегічними бомбардувальниками Ту-95мс, які випускали ракети Х-101 та Х-555 з районів Каспійського моря та Волгодонська. Із кораблів у Чорному морі ворог атакував крилатими ракетами морського базування типу “Калібр”.