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Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)

В морі також є носії "Калібрів". 

Росія здійснила запуск ракет, повітряна тривога оголошена по всій Україні (оновлено)

Росія здійснила запуск ракет із авіації. В морі на чергуванні є ракетоносії "Калібрів", заявив голова Одеської ОВА Сергій Марченко в Телеграм.

"Противник здійснив пуски ракет! Повітряна тривога буде тривалою. Прошу не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та пройти в укриття. Віримо в ППО!" – написав він.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім написав, що очікується до 20 ракет.

Оновлення 9:32. Перші ракети зайшли в повітряний простір, повідомив Кім. Повітряні сили до того повідомили, що росіяни здійснили запуск з авіації. Голова Миколаївської ОВА також повідомив, що, за його інформацією, ворог випустив уже другу хвилю ракет. 

Оновлення 10:28. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що буде третя хвиля ракет. Про роботу ППО повідомили в Київській області, в Харкові є влучання в обʼєкт інфраструктури. 

Повітряна тривога оголошена по всій Україні. У деяких регіонах превентивно обмежили електропостачання, зокрема в Києві, Київській та Хмельницькій областях. 

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували Україну безпілотниками. Керівник КМВА Сергій Попко пояснив, що атака була спрямована, зокрема, на виявлення ППО. Він повідомив про високу загрозу ракетних ударів.

Під час нічної атаки ворог поцілив у обʼєкти інфраструктури Дніпропетровської, Хмельницької і Харківської областей. У Запоріжжі за годину зафіксували 17 "прильотів". 

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