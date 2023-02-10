У Чорному морі перебувають ракетоносії ворога з 20 “калібрами”

У Чорному морі перебувають три ракетоносії ворога – два надводні ракетоносії і один підводний.
Можливий залп – 20 "калібрів", повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, загроза ворожих ракетних і авіаційних атак на рівні "висока". Відзначається активність ворожої авіації.
Братчук додав, що вночі ЗСУ знищили два дрони над Кіровоградщиною і Вінничинною.
Нагадаємо, вночі 10 лютого російська армія завдала масованої атаки по Запоріжжю. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.
Окупанти також вночі обстріляли Харків, влучили по об'єктах критичної інфраструктури. Зафіксовано майже 10 вибухів, інформація про жертви уточнюється.