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У Чорному морі перебувають ракетоносії ворога з 20 “калібрами”

Загалом є три кораблі з ракетами.

У Чорному морі перебувають ракетоносії ворога з 20 “калібрами”
Ракета "Калібр"
Фото: Міноборони РФ

У Чорному морі перебувають три ракетоносії ворога – два надводні ракетоносії і один підводний. 

Можливий залп – 20 "калібрів", повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, загроза ворожих ракетних і авіаційних атак на рівні "висока". Відзначається активність ворожої авіації.

Братчук додав, що вночі ЗСУ знищили два дрони над Кіровоградщиною і Вінничинною.

Нагадаємо, вночі 10 лютого російська армія завдала масованої атаки по Запоріжжю. За годину у місті зафіксовано 17 ворожих прильотів – це найбільша кількість з початку повномасштабного вторгнення.

Окупанти також вночі обстріляли Харків, влучили по об'єктах критичної інфраструктури. Зафіксовано майже 10 вибухів, інформація про жертви уточнюється.

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