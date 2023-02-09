Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
Нардеп Герасимов викинув вручені прокуроркою матеріали кримінальної справи з вікна машини
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Їх шукають: Хто в лідерах найпопулярніших держзрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
Московський монастир для українських зрадників?
​Війна. Прогноз на пів року
​Війна. Прогноз на пів року
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Андрій Смирнов: «Люди повернуться до України, і їхні запити на справедливість будуть надзвичайно високими»
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Історична промова Байдена: США готові перемагати Китай
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Тікаючи з села на Чернігівщині, окупанти залишили гранату між мертвою жінкою та її живим немовлям, - Резніков
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський ракетний бліцкриг втратив сенс, - ГУР

Але ворог продовжуватиме завдавати ударів.

Російський ракетний бліцкриг втратив сенс, - ГУР
Ракета над Київщиною 29 грудня 2022
Фото: скрин відео з тг-каналу Андрія Нєбитова

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російський ракетний бліцкриг провалився, але ворог продовжуватиме завдавати ударів. 

Про це повідомляє Укрінформ. 

“Ракетний бліцкриг уже втратив свій сенс, тому що українська енергосистема вистояла попри величезні втрати. Українське суспільство ще більше згуртувалося..., український опір не зламався, українські енергетики в умовах надзвичайної ситуації все ремонтують, цілий світ допомагає нам з обладнанням і генераторами, тому ми вистоїмо. Ми бачимо, що весна скоро. Тому ракетний бліцкриг провалився”, - зазначив Юсов в ефірі телемарафону.

Водночас Юсов сказав, що Росія і далі продовжуватиме теракти, “тому що інших методів у них не так багато залишається”.

“Інша справа, що кількість високоточного ракетного озброєння у них стрімко зменшується, і можливостей поповнювати з цеху на фронт у належних кількостях у них немає. Тому ми зараз не бачимо частих обстрілів. Змінюється кількість, інтенсивність і перерви між обстрілами. Але в них іще багато ракет і багато застарілого ракетного озброєння. С-300 дуже багато ракет. Це означає, що наші прифронтові міста залишаються під серйозною загрозою”, - повідомив представник ГУР.

За словами розвідника, українці мають не лише збивати російські ракети, але і знищувати їх пускові установки.

Нагадаємо, нещодавно в Києві створили мобільні вогневі групи проти "Шахедів" та ракет. Підготовка екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , , , ,
Читайте також