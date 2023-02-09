Російський ракетний бліцкриг втратив сенс, - ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що російський ракетний бліцкриг провалився, але ворог продовжуватиме завдавати ударів.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ракетний бліцкриг уже втратив свій сенс, тому що українська енергосистема вистояла попри величезні втрати. Українське суспільство ще більше згуртувалося..., український опір не зламався, українські енергетики в умовах надзвичайної ситуації все ремонтують, цілий світ допомагає нам з обладнанням і генераторами, тому ми вистоїмо. Ми бачимо, що весна скоро. Тому ракетний бліцкриг провалився”, - зазначив Юсов в ефірі телемарафону.

Водночас Юсов сказав, що Росія і далі продовжуватиме теракти, “тому що інших методів у них не так багато залишається”.

“Інша справа, що кількість високоточного ракетного озброєння у них стрімко зменшується, і можливостей поповнювати з цеху на фронт у належних кількостях у них немає. Тому ми зараз не бачимо частих обстрілів. Змінюється кількість, інтенсивність і перерви між обстрілами. Але в них іще багато ракет і багато застарілого ракетного озброєння. С-300 дуже багато ракет. Це означає, що наші прифронтові міста залишаються під серйозною загрозою”, - повідомив представник ГУР.

За словами розвідника, українці мають не лише збивати російські ракети, але і знищувати їх пускові установки.

Нагадаємо, нещодавно в Києві створили мобільні вогневі групи проти "Шахедів" та ракет. Підготовка екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини.