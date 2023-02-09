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Президент Володимир Зеленський прибув до Брюсселя

Він виступить перед Європарламентом. 

Фото: Ursula von der Leyen Twitter

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де він виступить перед Європейським парламентом. Очікується, що також він матиме зустрічі з лідером кожної з 27 країн Євросоюзу.

Трансляцію прибуття президента веде Радіо Свобода

За даними кореспондентів, український президент летів із Парижа разом з французьким колегою. 

Фото вітання Зеленського уже оприлюднила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Також світлину із Зеленським біля трапу літака опублікував у твіттері голова Євроради Шарль Мішель. "Ласкаво просимо додому, ласково просимо до ЄС", – написав він. 

Близько 11:26 за Києвом президент прийшов до Європарламенту. На честь прибуття української делегації в Європарламенті лунав гімн України. Після цього лунав гімн Євросоюзу – "Ода до радості". 

The Guardian із посиланням на українського високопосадовця писала, що метою поїздки Зеленського є обговорення постачання зброї та боєприпасів перед можливим новим наступом Росії.

Учора президент України вирушив у другу за час повномасштабного вторгнення Росії закордонну подорож. Спершу в Лондоні він зустрівся із премʼєр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком, виступив перед парламентом та мав аудієнцію у короля Чарльза III. Потім він відправився до Парижа, де зустрівся з французьким колегою Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом. 

Від Британії пролунали обнадійливі сигнали щодо винищувачів – Ріші Сунак запропонував розширити британську програму тренувань на українських пілотів. 

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