Лідери груп Європарламенту схвалили план реформування інституції

Зміни мають на меті захистити законодавчий орган ЄС від будь-якого повторення корупційного скандалу Qatargate.

Лідери груп Європарламенту схвалили план реформ, спрямованих на посилення правил прозорості та доброчесності інституції. Їх запропонувала президентка Роберта Мецола.

Про це йдеться на сайті інституції.

Зміни мають на меті захистити законодавчий орган ЄС від будь-якого повторення скандалу Qatargate, під час якого нинішних та колишніх депутатів Європарламенту звинуватили в отриманні хабарів з Катару та Марокко.

“Реформи спрямовані на зміцнення чесності, незалежності та підзвітності парламенту, водночас із захистом вільного мандату депутатів. Інші середньострокові та довгострокові заходи стануть частиною ширшого процесу реформ, за який відповідатиме спеціальний комітет”, – зазначено у повідомленні.

Згідно з планами, схваленими політичними лідерами на закритому засіданні в середу ввечері, колишнім членам Європейського парламенту буде заборонено лобіювати в Брюсселі та Страсбурзі протягом шести місяців після звільнення з посади, пише Politico.

Інші реформи включають амністію для членів Європарламенту щодо несвоєчасного подання декларацій про подарунки та оплачені поїздки, журнал записів до парламенту та розширення кола євродепутатів та помічників, які повинні декларувати зустрічі з лобістами.

Змінюється форма декларації про фінансові інтереси депутатів, яка включатиме більш чітку інформацію про їхні додаткові роботи та зовнішню діяльність – де це доречно.

Також проводитимуться регулярні кампанії про підвищення обізнаності щодо зобов'язань депутатів Європарламенту та персоналу.

Робота над цими реформами розпочнеться негайно. Крім того, будуть розглянуті подальші кроки у цьому напрямку.

Нагадаємо, двох депутатів Європарламенту, яких підозрюють у корупції, позбавили недоторканності. Йдеться про італійця Андреа Коццоліно та бельгійця Марка Тарабеллу.