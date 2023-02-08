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Пентагон про винищувачі для України: поки що нічого оголосити

За словами Патріка Райдера, Вашингтон зі союзниками регулярно оцінюють потреби нашої держави у сфері оборони.

Пентагон про винищувачі для України: поки що нічого оголосити
Фото: скріншот

Пентагону наразі немає що оголосити з приводу постачання винищувачів Україні.

Про це заявив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер, повідомляє "РБК-Україна".

Така заява з'явилася на тлі візиту Президента Володимира Зеленського до Великобританії та переговори щодо постачання винищувачів.

"Що стосується винищувачів, мені поки що нічого оголосити з цього приводу сьогодні", - сказав Райдер.

За його словами, Вашингтон зі союзниками та партнерами постійно проводить оцінку актуальних потреб України у сфері оборони.

Нагадаємо, премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак пропонує президенту України поширити британську програму навчання військових на пілотів винищувачів. 

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі нідерландським колегою Вопке Гукстрою. Йшлося про винищувачі F-16 для України.

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