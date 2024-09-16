​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%

Голосування у першому читанні відбудеться вже в найближчі дні.

Податковий Комітет Верховної Ради прийняв до повторного першого версію урядового законопроєкту про підвищення податків (11416-д).

Про це повідомив голова Комітету Данило Гетманцев.

Ухвалення відповідного законопроєкту є вимогою Світового банка.

Документ підготовлений у новій редакції на повторне перше читання, і він передбачає:

розширює коло потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава;

дозволяє продаж будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі);

підвищує вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу;

включає міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу;

оновлює правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

враховує вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

приводить вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

запобігає негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Також законопроєкт передбачає посилену прозорість проведення процедури продажу шляхом збільшення обсягу інформації, що підлягає оприлюдненню, та проведення торгів через електронну торгову систему.

Як додав перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк, текст проєкту додатково пропонує підвищення податку на банки.

підвищення військового збору з 1,5% до 5%

збільшення податків на 1-2 групу ФОП

авансові внески на АЗС

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи

25% прибутку на фінустанови

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання)

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

"Так як до жовтня закон в цілому не буде прийнято, то впровадження буде «заднім числом» з 1 жовтня" - зазначив він.

"Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд грн у 2024, та 137 млрд грн в наступному році. Голосування у першому читанні відбудеться вже в найближчі дні", - додав нардеп.

Як повідомлялося, в липні Кабмін повідомив, що готує законопроєкт про збільшення військового збору для росту доходів бюджету на 140 млрд грн.

Що таке військовий збір