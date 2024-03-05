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Уряд готує законопроєкт про військовий збір для ФОПів

Мінфін працює над збільшенням доходів держбюджету на 44 мільярди гривень.

Уряд готує законопроєкт про військовий збір для ФОПів
Данило Гетманцев
Фото: odesa.novyny.live

Кабінет міністрів готує законопроєкт, за допомогою якого хочуть збільшити надходження до бюджету. Один із таких способів – збільшити військовий збір для приватних підприємців (ФОП).

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, передає "Суспільне".

За його словами, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 мільярди гривень.

Гетманцев додав, що представлення цього законопроєкту очікують вже у березні. Якою буде сума військового збору, він не повідомив.

За його словами, уряд має наміри запровадити сплату військового збору для ФОП та юридичних платників єдиного податку, а також для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

Раніше Денис Шмигаль також розповідав, що Кабмін планує на оборонні потреби країни надавати додаткове фінансування. 

Нагадаємо, в липні 2022 року президент Зеленський підписав закон, який скасовує військовий збір із доходів українських бійців. 

Що таке військовий збір

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