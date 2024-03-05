Уряд готує законопроєкт про військовий збір для ФОПів

Кабінет міністрів готує законопроєкт, за допомогою якого хочуть збільшити надходження до бюджету. Один із таких способів – збільшити військовий збір для приватних підприємців (ФОП).
Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, передає "Суспільне".
За його словами, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 мільярди гривень.
Гетманцев додав, що представлення цього законопроєкту очікують вже у березні. Якою буде сума військового збору, він не повідомив.
За його словами, уряд має наміри запровадити сплату військового збору для ФОП та юридичних платників єдиного податку, а також для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.
Раніше Денис Шмигаль також розповідав, що Кабмін планує на оборонні потреби країни надавати додаткове фінансування.
Нагадаємо, в липні 2022 року президент Зеленський підписав закон, який скасовує військовий збір із доходів українських бійців.
Що таке військовий збір
- 28 липня 2014 року Кабмін схвалив законопроєкт про військовий податок для населення. За місяць він приніс бюджету близько 287 млн грн. Розмір військового збору незмінний з 2014 року і складає 1,5% від доходу.
- У червні 2015 року було скасувано військовий збір при обміні валют. А в липні – тодішній президент Петро Порошенко звільнив учасників АТО від сплати збору. Загалом у 2015 році українці сплатили 9 млрд грн військового збору.
- У липні 2022 президент Зеленський підписав закон, який скасовує військовий збір із доходів українських бійців.
- У листопаді 2023-го Зеленський підписав закон про переспрямування військового збору з місцевих бюджетів до державного, щоб спрямувати ці кошти переважно на закупівлю дронів і озброєння.