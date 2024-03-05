Уряд готує законопроєкт про військовий збір для ФОПів

Мінфін працює над збільшенням доходів держбюджету на 44 мільярди гривень.

Кабінет міністрів готує законопроєкт, за допомогою якого хочуть збільшити надходження до бюджету. Один із таких способів – збільшити військовий збір для приватних підприємців (ФОП).

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної ради Данило Гетманцев в ефірі телемарафону, передає "Суспільне".

За його словами, Міністерство фінансів працює над збільшенням доходів державного бюджету на 44 мільярди гривень.

Гетманцев додав, що представлення цього законопроєкту очікують вже у березні. Якою буде сума військового збору, він не повідомив.

За його словами, уряд має наміри запровадити сплату військового збору для ФОП та юридичних платників єдиного податку, а також для певних видів операцій з нерухомим майном та ювелірними виробами.

Раніше Денис Шмигаль також розповідав, що Кабмін планує на оборонні потреби країни надавати додаткове фінансування.

Нагадаємо, в липні 2022 року президент Зеленський підписав закон, який скасовує військовий збір із доходів українських бійців.

Що таке військовий збір