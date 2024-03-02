Об'єднатися заради перемоги

Ми – військові з різних сфер, які захищаємо українську землю , та підприємці, що є фінансовою підтримкою нашої незалежності, заявляємо, що ми єдині.

Ми, які створили більше 75% робочих місць в Україні, в тому числі для працівників таких професій, як вчителі, лікарі, силовики різних структур, депутати Верховної Ради, міністри Кабінету міністрів, Президент та багато інших, що фінансуються з податків, які ми сплачуємо.

Більше 200 000 підприємців воює, багато з яких пішли добровольцями, інша левова частина військових зі своїми сім’ями є членами нашої підприємницької родини. Ми хочемо, щоб нас почули ті недоброчесні чиновники, які живуть за наш кошт і вирішили знищити підприємництво в Україні. Через знищення економіки знищується армія, а також державність.

Ми цього не дозволимо, сьогодні Україна має бути як ніколи єдина. Тих, хто своїми неправомірними діями буде підштовхувати нас до різних акцій протесту, ми будемо вважати зрадниками, колаборантами, що хочуть розвалити країну зсередини. Ми творимо і боронимо, і не дозволимо нікому знищити те, що служить цілісності та добробуту України.

Ми об'єднані заради перемоги. Заради великого майбутнього нашої країни.

Україна понад усе!