Не полишати зло безкарним

Що робити в цій ситуації українській владі? У цій статті - одна з «пігулок», як діяти нашим державним інституціям.

Обрана форма блокади кордонів конкретними польськими громадяними - це зло для України. Зло, яке гальмує вантажі з критичними товарами в час війни, вбиває українську торгівлю. Ба більше, це зло, яке шкодить і польській економіці. І нема жодного розрахунку полишати це зло безкарним.

Проросійські провокатори в Республіці Польща і далі підживлюють блокаду пунктів пропуску. Часточка одурених їх пропагандою фермерів/мисливців/перевізників (потрібне підкреслити) польських громадян їх наслідує в дусі QAnon. Польська влада трішки копіює опосума, маючи розрахунок на місцеві вибори.

Загальний «рецепт»

Отож. Раді національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, Міністерству зовнішніх справ України за допомогою розвідувальних органів давно вже час зайняти жорстку позицію щодо проросійських провокаторів, котрі організовують та підбурюють антиукраїнські акції на польсько-українському кордоні. Мова про санкції з боку української держави до приватних осіб, громадян Республіки Польща. До тих хто є безпосередніми організаторами антиукраїнських акцій, використовують ксенофобські антиукраїнські плакати, підбурюють до знищення українського збіжжя. Врешті до тих, хто закликає військового злочинця путіна навести лад у Києві, Брюсселі та у польській владі і не соромляться виступати на фоні плакатів з такими «промовистими» гаслами.

Фото: Домінік Сервацький Той самий «плакат»

Прогавили тоді, реагуємо зараз

Констатуємо, що саме відсутність таких санкцій до організаторів блокади пунктів пропуску у 2023 році перевізниками створила неіснуючу проблему нібито з експортом зерна та й взагалі сільськогосподарської продукції з України до Польщі.

Нагадаємо, як це було кілька місяців тому. Кордони з Україною блокували з польського боку відверті проросійські провокатори, які зуміли підняти на цей протест перевізників, так званих «люльок», для котрих протест був звичайнісінькою недобросовісною конкуренцією за перевезення. Відтак, незаконні дії за потурання польської правоохоронної системи з блокади кордонів стали вигідним бізнесом. Бо ставки на фрахт з Польщі до України в цей час зростали в три-чотири рази. Окрім цього функціонувала схема, за якої «страйкарі» забезпечували безперешкодний проїзд власних авто.

Тож краще пізно аніж ніколи. Українській розвідці, системі митного і прикордонного контролю варто в обовʼязковому законному порядку ускладнити ведення бізнесу на транспортних перевезеннях польськими перевізникам (приміром, ретельна перевірка ЗЕДу з перебуванням в українському пропуску 5 діб добряче б остудила багатьох), котрі організовували блокування пунктів пропуску.

Проте не лише це покарання має чекати на всіх ксенофобів і охочих отримати дивіденди на біді в час війни, байдуже якої країни вони громадяни. Тому закликаємо Раду національної безпеки і оборони України, Міністерство закордонних справ перейти від заяв щодо неприпустимості блокади до дій з покарання її організаторів. Зокрема слід для початку показово заборонити вʼїзд до України усім проросійським, так званим активістам радикальної партії «Конфедерація», зокрема Рафалу Меклеру та його прибічникам.

Фото: Телеграф проросійський активіст партії «Конфедерація» Рафал Меклер

І ще раз, чому ми це повинні робити!

Ми, звісно, поділяємо право будь-яких спільнот на обгрунтований і цивілізований протест у вільному європейському світі. До двохсот локацій протестів фермерів по всій Республіці Польща, очікувано, опісля блокади недобросовісними перевізниками, додалися протести на польсько-українському кордоні. Проте, блокувати тривалий час пункти пропуску та залізничне сполучення по яких ідуть критичні для всіх нас, усіх українців вантажі, не може залишатися безкарним. Більш того, блокада кордону на виїзд з Польщі для запобігання ввезення української агропродукції є не лише абсурдною але й шкідливою, як для України так і Польщі, оскільки повне закриття кордону може призвести до зупинки польського експорту товарів в Україну і, таким чином, до втрати багатьох робочих місць.

За масштабні знищення українського зерна виконавці і організатори мають бути покарані не лише в Республіці Польща. Не місце в Україні для торгівлі, відпочинку і навіть відряджень для тих хто знищує українське зерно. Бо лише так український бізнес почуватиметься захищеним власною державою.

Якщо для цього бракує нормативної бази, закликаємо Раду національної безпеки і оборони України, Кабінет Міністрів України попрацювати над розробкою цього механізму.

Фото: Мінгромад

Ми також закликаємо уряд звернутися до Єврокомісії з вимогою визначити критерії і запровадити санкції ЄС проти осіб і компаній, котрі виходять за рамки цивілізованого протесту, блокують європейські кордони, що становить загрозу безпеці як України так і Євросоюзу, розпалюють міжнаціональні конфлікти між Україною та Польщею.

При цьому ганебні дії окремих польських громадян, спроби використати створену ними проблему задля тиску на європейські інституції, нездатність польської влади швидко вирішити проблеми, які безпосередньо впливають на можливості нашої держави вести війну, не повинні зруйнувати приязні відносини України і Республіки Польща.

Бо саме на це розраховує розвідка і пропаганда країни-терориста росії, котра розв’язала третю світову війну у центрі Європи.