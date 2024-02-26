Посол України у Польщі закликає покарати винних у розсипанні зерна

Дипломат закликав польську владу і поліцію знайти і покарати вандалів.

Посол України у Польщі Василь Зварич закликав польську владу знайти і покарати винних у розсипанні 160 тонн українського зерна на залізниці.

Про це він написав у соцмережві Х (Twitter ).

"Винуватці такого варварства шкодять не лише Україні, а й Польщі. Звертаємось до польської влади та поліції зробити все можливе та неможливе, щоб знайти та справедливо покарати винних у таких ганебних діях", – зазначив Зварич.

Sprawcy takiego barbarzyństwa szkodzą nie tylko Ukrainie, ale także Polsce. Apelujemy do polskich władz i policji uczynić wszystko możliwe i niemożliwe, aby znaleźć i sprawiedliwie ukarać sprawców tak haniebnych czynów! https://t.co/kyMIGon3jd — Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) February 25, 2024

Українське зерно вкотре розсипали на залізничній колії у Польщі в ніч із 24 на 25 лютого. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

За даними української сторони, це четвертий випадок вандалізму, безкарності та безвідповідальність на польских залізничних станціях.