Посол України у Польщі закликає покарати винних у розсипанні зерна

Посол України у Польщі Василь Зварич закликав польську владу знайти і покарати винних у розсипанні 160 тонн українського зерна на залізниці.
Про це він написав у соцмережві Х (Twitter ).
"Винуватці такого варварства шкодять не лише Україні, а й Польщі. Звертаємось до польської влади та поліції зробити все можливе та неможливе, щоб знайти та справедливо покарати винних у таких ганебних діях", – зазначив Зварич.
Sprawcy takiego barbarzyństwa szkodzą nie tylko Ukrainie, ale także Polsce. Apelujemy do polskich władz i policji uczynić wszystko możliwe i niemożliwe, aby znaleźć i sprawiedliwie ukarać sprawców tak haniebnych czynów! https://t.co/kyMIGon3jd— Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) February 25, 2024
Українське зерно вкотре розсипали на залізничній колії у Польщі в ніч із 24 на 25 лютого. Вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.
За даними української сторони, це четвертий випадок вандалізму, безкарності та безвідповідальність на польских залізничних станціях.
- 11 лютого під час блокування кордону польські фермери висипали зерно, яке аграрії вирощують і збирають попри обстріли і мінування, з трьох українських вантажівок. Зерно мало їхати до Литви. Польська поліція говорила, що розслідує інцидент.
- 20 лютого польські мітингарі вдруге висипали українське зерно з вагонів, які мали йти транзитом у Німеччину. Вони пояснили свій вчинок емоціями. Один із фермерів на мітингу закликав президента РФ "навести лад".
- Міністр сільського господарства Польщі назвав висипання зерна "актом відчаю" і розкритикував обурення українських посадовців.
- Польська консулка у Львові Еліза Дзвонкевич вважає дії польських протестувальників ганебними.
- Через польську блокаду кордону Україна планує прокласти додатковий маршрут через Дунай, щоб збільшити експорт до довоєнного рівня.