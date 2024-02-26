Кулеба: заморожених активів Росії у Франції вистачило б на будівництво нової ГЕС замість Каховської

А російських грошей з бельгійського депозитарію вистачило б на відновлення понад 1000 закладів охорони здоров'я, які були понищені війною.

Заморожені російські кошти можуть перекрити значну частину витрат на відновлення та оборону України, пише міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в колонці для Politico. Світовий банк вважає, що на відбудову зараз потрібно щонайменше $486 млрд, а прямі збитки від російського вторгнення склали майже 152 млрд доларів. Росія ж в одній лише Великій Британії має активів на 23 млрд.

У Люксембурзі вона має 6,8 млрд доларів, у Швейцарії – 8,7 млрд. Цього вистачило б, щоб задовольнити потреби України у відновленні транспортної інфраструктури.

"Це включає 16 пошкоджених або зруйнованих цивільних аеропортів, щонайменше 344 мости та понад 25 000 кілометрів автомагістралей", – пояснив Кулеба.

Тим часом заморожених активів у Німеччині (6,5 мільярда доларів), Австрії (1,8 мільярда доларів), Ірландії (2 мільярди доларів) і Польщі (1,13 мільярда доларів) було б достатньо, щоб допомогти відновити понад 3500 пошкоджених або зруйнованих навчальних закладів, включно з 1700 шкіл, понад 1000 дитячих садків та 586 університетів.

"І це ще не все. Російських активів у Франції ($1,48 млрд) вистачило б на будівництво нової ГЕС замість української Каховської ГЕС, яку Росія зруйнувала минулого літа. А прибуток від російських активів, що зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, тільки за 2022 рік і перше півріччя 2023 року становить 2,56 мільярда доларів. Ці гроші могли б відновити 1223 заклади охорони здоров’я, включно 384 лікарні та 352 амбулаторні центри, пошкоджені або зруйновані Росією", – додав міністр закордонних справ України.

Кулеба в колонці також навів аргументи на користь законності конфіскації заморожених активів країни-агресора і додав, що рішення передати кошти постраждалій країні спонукали б інші диктатури двічі думати перед тим, як нападати.