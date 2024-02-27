Канада не визнала "вибори" у Білорусі

Міністерство закордонних справ Канади оприлюднило заяву щодо так званих "парламентських виборів" у Білорусі. Відомство не вважає захід, що відбувся за відсутності міжнародних спостерігачів, зокрема з ОБСЄ, справжнім волевиявленням.
"Канада відкидає "вибори", в яких опозиція перебуває під утисками, медіа змушують мовчати, а політичних в'язнів тримають за ґратами", - міститься у повідомленні МЗС.
Уряд Канади також закликав режим Олександра Лукашенка "припинити антидемократичні дії, зупинити системні репресії проти народу, ЗМІ та опозиції і звільнити політв'язнів".
"Канада підтримує прагнення білорусів жити у вільній демократичній країні, не боячись переслідування", - підсумовує дипломатичне відомство.
- "Парламентські вибори" в Білорусі - перші після придушення протестних рухів у 2020 році. Опозиція закликала їх бойкотувати.
- ЄС продовжив санкції проти Білорусі за підтримку війни та репресії проти своїх громадян.
- Олександр Лукашенко не має наміру припиняти своє перебування у президентському кріслі і заявив про намір балотуватися у 2025 році.