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Канада не визнала "вибори" у Білорусі

МЗС країни вимагає від Лукашенка припинення репресій та звільнення політв'язнів.

Канада не визнала "вибори" у Білорусі
фото ілюстративне
Фото: belta.by

Міністерство закордонних справ Канади оприлюднило заяву щодо так званих "парламентських виборів" у Білорусі. Відомство не вважає захід, що відбувся за відсутності міжнародних спостерігачів, зокрема з ОБСЄ, справжнім волевиявленням.

"Канада відкидає "вибори", в яких опозиція перебуває під утисками, медіа змушують мовчати, а політичних в'язнів тримають за ґратами", - міститься у повідомленні МЗС.

Уряд Канади також закликав режим Олександра Лукашенка "припинити антидемократичні дії, зупинити системні репресії проти народу, ЗМІ та опозиції і звільнити політв'язнів". 

"Канада підтримує прагнення білорусів жити у вільній демократичній країні, не боячись переслідування", - підсумовує дипломатичне відомство.

 

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