Угорщина нарешті ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО

Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО, повідомляє видання Telex.
За відповідне рішення проголосували 188 депутатів, шестеро виступили проти.
Цей результат привітала опозиція.
Слідкували за голосуванням посол США у Будапешті Девід Пресман і посол Швеції Діана Мадунич.
Перед голосування прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що "Швеція в НАТО підвищує безпеку Угорщини, тому я прошу членів парламенту проголосувати сьогодні за цю резолюцію", передає шведське видання Dagens Nyheter. Орбан додав, що провів переговори з главою уряду Швеції Ульфом Крістерссоном і домовився про розширення співпраці в сфері оборони.
- Раніше повідомлялося, що угорський парламент ратифікує заявку Швеції наприкінці лютого.
- Іншою датою називали 1 березня.
- Цього місяця ЗМІ писали, що Угорщина і Швеція домовилися про купівлю винищувачів Gripen, аби Будапешт схвалив заявку про вступ країни до НАТО.
- Швеція і Фінляндія подали заявки на вступ до блоку на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому Фінляндія стала повноправним членом ще в квітні 2023, а от проти вступу Швеції виступили одразу два члени Альянсу: Туреччина та Угорщина.
- Туреччина затвердила вступ Швеції в січні 2024. Країнам вдалося досягти згоди щодо спірного питання курдів, яких турки вважають терористами.
- Останньою державою, яку довелося переконувати, стала Угорщина. Будапешт образився за те, що Швеція його критикувала за відхід від демократії. 17 лютого Віктор Орбан з приводу ратифікації вступу Швеції до НАТО сказав, що "наша суперечка зі Швецією добігає кінця" і що "спільно з прем'єр-міністром Швеції ми зробили важливі кроки для відновлення довіри".