Угорщина нарешті ратифікувала заявку Швеції на вступ до НАТО

Парламент Угорщини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО, повідомляє видання Telex.

За відповідне рішення проголосували 188 депутатів, шестеро виступили проти.

Цей результат привітала опозиція.

Слідкували за голосуванням посол США у Будапешті Девід Пресман і посол Швеції Діана Мадунич.

Перед голосування прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що "Швеція в НАТО підвищує безпеку Угорщини, тому я прошу членів парламенту проголосувати сьогодні за цю резолюцію", передає шведське видання Dagens Nyheter. Орбан додав, що провів переговори з главою уряду Швеції Ульфом Крістерссоном і домовився про розширення співпраці в сфері оборони.