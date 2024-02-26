Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus

"Ми не станемо учасником війни – ні прямо, ні опосередковано".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні крилатих ракет Taurus, які запитує Київ.

Про це він написав у соцмережі Х.

Шольц послався на ризик втягнення Німеччини у війну.

"Німеччина – найбільший військовий прихильник України в Європі. Це залишається незмінним. Але ясно одне: ми не станемо учасником війни – ні прямо, ні опосередковано. Цими двома принципами я керуюся у всіх своїх рішеннях", – написав він.

Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен висловив сподівання, що Німеччина зможе надати Україні ракети Taurus. Він підкреслив, що вважатиме надання ракет Taurus "важливим доповненням арсеналу ЗСУ".

Для чого Україні ракети Taurus