Шольц виступив проти постачання Україні далекобійних ракет Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти постачання Україні крилатих ракет Taurus, які запитує Київ.
Про це він написав у соцмережі Х.
Шольц послався на ризик втягнення Німеччини у війну.
"Німеччина – найбільший військовий прихильник України в Європі. Це залишається незмінним. Але ясно одне: ми не станемо учасником війни – ні прямо, ні опосередковано. Цими двома принципами я керуюся у всіх своїх рішеннях", – написав він.
Раніше голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен висловив сподівання, що Німеччина зможе надати Україні ракети Taurus. Він підкреслив, що вважатиме надання ракет Taurus "важливим доповненням арсеналу ЗСУ".
Для чого Україні ракети Taurus
- Taurus – найсучасніші німецькі крилаті ракети з дальністю польоту до 500 кілометрів. Україна з минулого року неодноразово просила про них, пояснюючи це необхідністю уражати цілі в тилу ворога.
- Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".
- Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання Taurus Україні. Так, у листопаді минулого року Бундестаг не ухвалив такого рішення. Хоча перед цим активісти розпочинали збір підписів під петицією із закликом до влади передати Україні ракети Taurus.
- 3 січня, після кількох ракетних атак росіян, речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що Берлін наразі не ухвалив рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Він наголосив, що ФРН засуджує масовані ракетні обстріли РФ проти України протягом новорічних днів, але постачати ракети Taurus наразі не планує.
- Голова опозиційної партії Християнсько-демократичного союзу Німеччини Фрідріх Мерц впевнений, що Taurus можуть знищити Кримський міст.