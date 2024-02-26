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Акції на підтримку України 24 лютого відбулися в 69 країнах

Найбільша кількість подій відбулася в Німеччині, США, Франції, Великій Британії та Канаді.

Акції на підтримку України 24 лютого відбулися в 69 країнах
Акція на підтримку України
Фото: Найбільша кількість подій 24 лютого відбулася в Німеччині, США, Франції, Великій Британії та Канаді.

24 лютого українські громади та організації діаспори провели 1023 акції на підтримку України у 746 містах в 69 країнах, на всіх континентах світу, включно з Антарктидою.

Про це повідомив Світовий конгрес українців.

Найбільша кількість акцій відбулася в Німеччині, США, Франції, Великій Британії та Канаді.

Президент СКУ Павло Ґрод виголосив промову на акції у Вашингтоні біля одного з найважливіших символів американської демократії – Меморіалу Лінкольна.

акція на підтримку України
Фото: Світовий конкрес українців
акція на підтримку України

"Світовий конгрес українців та наші друзі по всьому світу закликають міжнародну спільноту дати Україні те, що потрібно для перемоги – більше зброї, більше боєприпасів, посилення санкцій та арешт російських активів. Треба змусити Росію заплатити", – наголосив він.

У Празі масштабний український мітинг відкривав Президент Чехії Петр Павел, в Брюсселі до масової демонстрації доєднався єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

З Антарктиди відеозвернення записали учасники 28-ї української антарктичної експедиції.

Акція на підтримку України в Празі
Фото: Світовий конгрес українців
Акція на підтримку України в Празі

Нагадаємо, що 24 лютого – в день початку повномасштабної війни проти Росії – у більш ніж 150 містах США, Європи та інших країнах пройшли акції із закликом продовжувати вірити в Україну.

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