Акції на підтримку України 24 лютого відбулися в 69 країнах

24 лютого українські громади та організації діаспори провели 1023 акції на підтримку України у 746 містах в 69 країнах, на всіх континентах світу, включно з Антарктидою.

Про це повідомив Світовий конгрес українців.

Найбільша кількість акцій відбулася в Німеччині, США, Франції, Великій Британії та Канаді.

Президент СКУ Павло Ґрод виголосив промову на акції у Вашингтоні біля одного з найважливіших символів американської демократії – Меморіалу Лінкольна.

Фото: Світовий конкрес українців акція на підтримку України

"Світовий конгрес українців та наші друзі по всьому світу закликають міжнародну спільноту дати Україні те, що потрібно для перемоги – більше зброї, більше боєприпасів, посилення санкцій та арешт російських активів. Треба змусити Росію заплатити", – наголосив він.

У Празі масштабний український мітинг відкривав Президент Чехії Петр Павел, в Брюсселі до масової демонстрації доєднався єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

З Антарктиди відеозвернення записали учасники 28-ї української антарктичної експедиції.

Фото: Світовий конгрес українців Акція на підтримку України в Празі

Нагадаємо, що 24 лютого – в день початку повномасштабної війни проти Росії – у більш ніж 150 містах США, Європи та інших країнах пройшли акції із закликом продовжувати вірити в Україну.