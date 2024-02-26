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Пілот підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні

Чоловіка госпіталізували з важкими травмами, несумісними зі життям.

Пілот підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні
Посольство Ізраїлю у Вашингтоні
Фото: EPA/UPG

Чоловік підпалив себе перед посольством Ізраїлю у Вашингтоні, пише BBC з посиланням на служби екстреної допомоги США.

Інцидент стався вчора після полудня. Офіцери Секретної служби загасили полум'я. Чоловіка госпіталізували з важкими травмами, несумісними зі життям.

Пізніше у Повітряних силах США повідомили, що чоловік був льотчиком.

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На місце події правоохоронці відправили групу вибухотехніків через побоювання з приводу підозрілого автомобіля, який міг бути пов'язаний з чоловіком. Однак жодних небезпечних матеріалів вони не виявили. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поліцейське управління Вашингтона зараз проводить розслідування разом з відповідними органами. 

У соціальних мережах після інциденту розповсюдили відео, на якому чути, що чоловік кричить під час горіння кричить “Вільна Палестина”.

  • Це не перший випадок самоспалення перед дипломатичною місією Ізраїлю у США.
  • У грудні протестувальники підпалили себе перед ізраїльським консульством в американському штаті Джорджія. Тоді демонстрант використав бензин, на місці події знайшли палестинський прапор.
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