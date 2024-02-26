Пілот підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні

Чоловік підпалив себе перед посольством Ізраїлю у Вашингтоні, пише BBC з посиланням на служби екстреної допомоги США.
Інцидент стався вчора після полудня. Офіцери Секретної служби загасили полум'я. Чоловіка госпіталізували з важкими травмами, несумісними зі життям.
Пізніше у Повітряних силах США повідомили, що чоловік був льотчиком.
На місце події правоохоронці відправили групу вибухотехніків через побоювання з приводу підозрілого автомобіля, який міг бути пов'язаний з чоловіком. Однак жодних небезпечних матеріалів вони не виявили. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Поліцейське управління Вашингтона зараз проводить розслідування разом з відповідними органами.
У соціальних мережах після інциденту розповсюдили відео, на якому чути, що чоловік кричить під час горіння кричить “Вільна Палестина”.
- Це не перший випадок самоспалення перед дипломатичною місією Ізраїлю у США.
- У грудні протестувальники підпалили себе перед ізраїльським консульством в американському штаті Джорджія. Тоді демонстрант використав бензин, на місці події знайшли палестинський прапор.