США формують коаліцію країн для протидії дезінформації урядів Ірану, Росії та Китаю

США оголосили про започаткування глобальної коаліції демократій для боротьби з дезінформацією іноземних урядів. Інформація від урядів Китаю, Росії та Ірану повинна бути маркована, щоб люди розуміли, хто саме за нею стоїть. Про створення коаліції повідомив спеціальний посланник з питань недержавної пропаганди та дезінформації Центру глобальної взаємодії (GEC) Державного департаменту Джеймс Рубін, пише The Guardian.

США, Велика Британія та Канада вже підписали офіційну рамкову угоду, і Вашингтон сподівається, що до неї приєднається більше країн. За словами спецпосланника, коаліція сподівається "відокремлювати інформаційні маніпуляції від простих старих точок зору, на які інші уряди мають право, навіть якщо ми не погоджуємося з ними".

Фокус GEC буде винятково на дезінформації з боку іноземних держав. Окрім розробки глобальних стратегій, Центр працює над викриттям прихованих операцій з дезінформації, таких як російська операція в Африці з дискредитації служб охорони здоров’я США.

У рамковій угоди країни визначили, що протидіятимуть маніпуляціям з боку іноземних держав, аби боротися з дезінформацією як загрозою національній безпеці, що вимагає скоординованої відповіді уряду та громадянського суспільства.

Рубін повідомив, що коаліція хоче допомагати розповсюдженню тієї інформації, яка заснована на фактах, але водночас буде маркувати інформаційні операції, за якими стоять уряд Китаю або Кремль. При цьому Центр не перешкоджатиме свободі слова.

"Зрештою, це все, що я знаю, що ми можемо зробити зараз, не перешкоджаючи вільній пресі. Ми не просимо знищити таку приховану дезінформацію, а вимагаємо знайти спосіб позначити джерело", – пояснив він.

Як приклад він навів гіпотетичне повідомлення про те, що "США мають біологічну зброю в Україні".

"Це класична дезінформація, в яку ви можете вірити або не вірити. Але якщо на вашому екрані якимось чином написано «Росія каже, що США мають біологічну зброю в Україні, або Russia Today каже це», тоді шкода менша", – пояснив він.

Рубін наголосив, що завжди будуть люди, здатні повірити в божевільні речі, але принаймні ця інформація зобов'язана позначатися джерелом.

"Коли Росія, Китай чи Іран або взагалі терористична група входить у суверенний інформаційний простір країни, не визнаючи, що це вони, маскуючи це під бота чи агента розвідки, видаючи себе за журналіста, або платячи місцевому чиновнику, тоді ви повинні знайти спосіб позначити це", – пояснив він.