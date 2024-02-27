Байден: "Ми близькі до закінчення війни в Газі"

Припинення війни між Ізраїлем та ХАМАС має статися до наступного понеділка. Таке переконання, як повідомляє BBC, висловив президент США Джо Байден під час візиту до Нью-Йорка, спілкуючись з пресою.

До такого прогнозу господаря Білого дому спонукав звіт, який йому надав один з його радників. "Ми вже близько. Ця справа ще не завершена, проте ми близько. Я сподіваюся, що припинення вогню буде до вікенду. Можливо, після вікенду", - заявив Байден.