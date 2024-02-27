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Ізраїль та ХАМАС ведуть перемовини в Катарі

Емір країни виступає в ролі "медіатора", спілкуючись з кожною із делегацій.

Ізраїль та ХАМАС ведуть перемовини в Катарі
ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Представники Ізраїлю та організації ХАМАС одночасно перебувають у Катарі і ведуть непрямі перемовини, "медіатором" в яких виступає місцевий емір. За словами журналістів Reuters, це символізує поки найбільший прогрес у спробах зупинити війну в Секторі Гази.  

Емір Катару Шейх Тамім бін Хамад аль Тані вже встиг зустрітися із очільником ХАМАСу Ісмаїлом Ганія, який звинуватив Ізраїль у затягуванні переговорів. Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив про готовність країни до мирної угоди, але лише після того, як інша сторона відмовиться від "нав'язаних зовні" умов, які урядовець охарактеризував як "не з цієї планети".

За інформацією Reuters, ізраїльська делегація має ветувати будь-які спроби ХАМАС домогтися обміну палестинських бойовиків на заручників. Ізраїль готовий запровадити тимчасовий режим припинення вогню задля звільнення своїх громадян, але повністю припинити війну відмовляється.

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