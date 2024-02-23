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Reuters: В Парижі відбудуться мирні перемовини за участю Ізраїлю

Участь в обговоренні звільнення заручників та припинення війни також візьмуть представники США, Єгипту та Катару.

Reuters: В Парижі відбудуться мирні перемовини за участю Ізраїлю
Наземна операція армії Ізраїлю в секторі Газа.
Фото: Israel Defense Forces

Агенція Reuters з посиланням на ізраїльські ЗМІ повідомляє про те, що військовий кабінет країни погодився спрямувати до Парижа делегацію для участі у переговорах щодо війни з ХАМАС. 

Очолити ізраїльську сторону під час перемовин має голова розвідки Моссад Давид Барнеа, якому надали "широкі повноваження". Також участь у заході візьмуть директор ЦРУ Вільям Бернс від США, прем'єр-міністр Шейх Мохаммед бін Абдулрахман аль-Тані від Катару та шеф єгипетської розвідки Аббас Камел. 

У США очікують прогресу у перемовинах, посилаючись на "конструктивні" зустрічі, які представник країни на Близькому Сході Бретт МакГерк провів в Єгипті та в Ізраїлі, зокрема і з прем'єр-міністром Беньяміном Нетаньягу. Очікується, що сторони мають досягти згоди щодо звільнення понад 100 заручників, яких досі утримає ХАМАС. До дипломатичного рішення також спонукає наближення місяцю Рамадан, під час якого мусульмани дотримуються суворого посту.

 

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