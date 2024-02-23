ГУР Міноборони не підтверджує, що невизнане Придністров'я попросить увійти до складу РФ

Депутати невизнаного Придністров'я не планують звертатись до Путіна щодо прийняття до складу Росії.
Про це речник ГУР МО Андрій Юсов розповів у коментарі "Українській правді".
"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується", - сказав Юсов.
Джерело “Української правди”, в свою чергу, уточнило, що інформація про начебто звернення “влади” Придністров'я до російського диктатора Путіна є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу.
Крім того, таким чином невизнане Придністров'я намагається тиснути на Молдову з метою захисту економічних інтересів.
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