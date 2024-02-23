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ГУР Міноборони не підтверджує, що невизнане Придністров'я попросить увійти до складу РФ

Таким чином невизнане Придністров'я намагається тиснути на Молдову.

ГУР Міноборони не підтверджує, що невизнане Придністров'я попросить увійти до складу РФ
ГУР МО не підтверджує інформацію, що Придністров’я проситиме Путіна приєднати їх
Фото: Пресслужба ГУР Міноборони

Депутати невизнаного Придністров'я не планують звертатись до Путіна щодо прийняття до складу Росії.

Про це речник ГУР МО Андрій Юсов розповів у коментарі "Українській правді".

"За нашими даними, інформація про те, що 28 лютого "влада" Придністров'я начебто попросить РФ, аби та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується", - сказав Юсов.

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Джерело “Української правди”, в свою чергу, уточнило, що інформація про начебто звернення “влади” Придністров'я до російського диктатора Путіна є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу.

Крім того, таким чином невизнане Придністров'я намагається тиснути на Молдову з метою захисту економічних інтересів.

  • Президент Молдови Мая Санду не виключає, що впродовж наступних кількох років з'явиться "геополітична можливість" для вирішення конфлікту у Придністровському регіоні.

  • У жовтні 2023 року генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію вивести свої війська з Придністров'я. НАТО підтвердило підтримку територіальної цілісності Молдови.

  • У липні минулого року у комюніке Вільнюського саміту Альянсу йшлося про те, що НАТО закликає Росію вивести війська з території Грузії та Молдови.

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