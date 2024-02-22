Латвія заборонила імпорт російської та білоруської с/г продукції та кормів для тварин

За перші 10 місяців минулого року з Росії до Латвії імпортували сільськогосподарської продукції та кормів для тварин на 280 млн євро.

Латвія заборонила імпорт сільськогосподарської продукції та кормів для тварин з Російської Федерації та Республіки Білорусь. Сьогодні, 22 лютого, Сейм прийняв відповідні поправки до Закону про сільське господарство та розвиток сільських територій.

Про це йдеться у повідомленні Сейму.

Відповідно до поправок, продукція, яка походить із Росії чи Білорусі, не повинна імпортуватися з третіх країн. Заборона на імпорт поширюється на сільськогосподарську продукцію та корми для тварин, які залишаються в Латвії, а не на ті, що прямують транзитом через країну до Європейського Союзу (ЄС).

Як йдеться у повідомленні, ця ініціатива є додатковим елементом спільної санкційної політики ЄС, запровадженої у відповідь на війну Росії проти України.

"Враховуючи те, що агресія Росії в Україні триває, також опрацьовуються пропозиції щодо подальших санкцій з метою пошуку можливостей посилення існуючих санкцій, а також встановлення нових для обмеження доходів агресора та його спроможності вести війну в Україні", – зазначили у Сеймі.

"Безкарне вчинення міжнародних злочинів і отримання від них вигоди суперечить моралі суспільства, етичним нормам і нашій системі цінностей. Споживання продуктів російського походження, таким чином прямо чи опосередковано підтримуючи злочинний режим, несумісне з мораллю суспільства", – заявив Яніс Рейрс, голова комітету Сейму з питань бюджету та фінансів (оподаткування), який є відповідальним за поправки.

За даними міністерства сільського господарства Латвії, за перші 10 місяців минулого року з Росії до Латвії імпортували сільськогосподарської продукції та кормів для тварин на 280 млн євро.

Зокрема, мова йде про чотири основні групи продуктів: корми для тварин, зерно, горох і ріпакова олія, що становить 90% сільгосппродукції, імпортованої до Латвії з Росії.