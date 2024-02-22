Профільні комітети Європарламенту затвердили Ukraine Facility

Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення щодо Ukraine Facility, багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро.
"Ми щойно затвердили Ukraine Facility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною", – повідомила євродепутатка Віола фон Крамон, пише Європейська правда.
🇪🇺 European Parliament’s foreign committee is united in supporting #Ukraine. We just approved #UkraineFacility, a €50 Billion financial aid for the years to come.— Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) February 22, 2024
On the next week's plenary in Strasbourg, the whole Parliament will once again stand together in solidarity with 🇺🇦 pic.twitter.com/GaX14f8wqk
Повідомлення з’явилося також на сайті Європарламенту. Бюджетний комітет, комітет із закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить у тому числі Ukraine Facility.
27 лютого Європарламент на пленарному засіданні повинен розглянути створення Ukraine Facility.
- 1 лютого рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
- Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.
- У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.
- Перший транш із 50 мільярдів євро, які ЄС погодив Україні в межах чотирирічної програми Ukraine Facility, може надійти вже у перших числах березня.