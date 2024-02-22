Профільні комітети Європарламенту затвердили Ukraine Facility

Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення щодо Ukraine Facility, багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро.

"Ми щойно затвердили Ukraine Facility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною", – повідомила євродепутатка Віола фон Крамон, пише Європейська правда.

🇪🇺 European Parliament’s foreign committee is united in supporting #Ukraine. We just approved #UkraineFacility, a €50 Billion financial aid for the years to come.

On the next week's plenary in Strasbourg, the whole Parliament will once again stand together in solidarity with 🇺🇦 pic.twitter.com/GaX14f8wqk — Viola von Cramon 🇺🇦🇪🇺🇮🇱 (@ViolavonCramon) February 22, 2024

Повідомлення з’явилося також на сайті Європарламенту. Бюджетний комітет, комітет із закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить у тому числі Ukraine Facility.

27 лютого Європарламент на пленарному засіданні повинен розглянути створення Ukraine Facility.