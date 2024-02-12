Щонайменше 60% американської допомоги Україні – це інвестиції в США для створення робочих місць і поповнення запасів, – Радіна

Щонайменше 60% усієї американської підтримки України (включно з 90% військової) інвестуються у США для створення робочих місць і поповнення запасів американських збройних сил. Із бюджетного запиту Білого дому на 61,4 мільярда доларів для України 11,8 мільярда (20%) надходять до бюджету України через Світовий банк. І в Україні є система забезпечення обліку цих грошей, йдеться у матеріалі народної депутатки, члена Національної ради з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної для The National Interest.

Вона нагадала, що система боротьби з корупцією в Україні включає перевірку доходів та майна понад 800 000 державних службовців, в тому числі топпосадовців. Українська система прозорих закупівель, за словами авторки, допомагає заощадити мільйони гривень завдяки формату аукціонів.

Окрім того, додала Радіна, в Україні законодавчо закріплена вирішальна роль іноземних експертів, яких призначають міжнародні партнери, при виборі керівництва антикорупційних органів.

"Україна не вирішила всі проблеми, пов’язані з корупцією, – навряд чи будь-яка країна світу могла б стверджувати, що це зробила. Проте Київ створив дієву систему виявлення та переслідування корупціонерів, яка дає результати та стримує правопорушників. Ця система є надійним партнером для міжнародних союзників та приватних інвесторів у підтримці та відбудові української економіки. Сильна Україна є безпековий інтересом для Сполучених Штатів, і вона може слугувати зразком для наслідування для інших країн, які звільняються від диктаторських впливів і зміцнюють демократію", – йдеться у матеріалі.