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Трамп просить Верховний Суд США підтвердити свій "президентський імунітет"

Експрезидент скористався можливістю оскаржити рішення суду у Вашингтоні щодо справи про штурм Капітолію

Трамп просить Верховний Суд США підтвердити свій "президентський імунітет"
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Дональд Трамп звернувся до Верховного Суду США із вимогою призупинити рішення судів нижчих інстанцій щодо відсутності в нього "президентського імунітету". Йдеться про звинувачення у спробі незаконно зберегти владу після програшу на виборах 2020 року.

Як повідомляє BBC, Трамп хоче, щоб найвищий суд Сполучених Штатів не дав набути чинності рішенню суддівської колегії округу Колумбія про відсутність в нього захисту від кримінального переслідування. Раніше судді постановили, що президентська недоторканність не поширюється на справу про спробу Трампа скасувати результати президентських виборів. Тоді у Вашингтоні сталися заворушення, під час яких прихильники Трапа увірвалися до будівлі Капітолію.

Якщо Верховний Суд задовольнить клопотання Трампа, це дозволить відтермінувати кримінальне переслідування надовго - найвірогідніше, вирок не буде винесено раніше, ніж президентські вибори у листопаді 2024 року. 

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