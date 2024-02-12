Глава Пентагону через хворобу візьме участь у засіданні "Рамштайну" онлайн

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував поїздку до Брюсселя, де він мав взяти участь у зустрічі з іншими міністрами оборони країн НАТО у форматі "Рамштайн", передає Reuters.

Через хворобу Остін був змушений передати свої обов'язки заступнику Кетлін Хікс.

Захід запланований на середу, 14 лютого.

Співрозмовник агентства повідомив, що зустріч проведуть онлайн. Наразі невідомо, доки очільник Пентагону пробуде в лікарні.