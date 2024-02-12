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Глава Пентагону через хворобу візьме участь у засіданні "Рамштайну" онлайн

Захід запланований на середу, 14 лютого.

Глава Пентагону через хворобу візьме участь у засіданні "Рамштайну" онлайн
Міністр оборони США Ллойд Остін
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони США Ллойд Остін скасував поїздку до Брюсселя, де він мав взяти участь у зустрічі з іншими міністрами оборони країн НАТО у форматі "Рамштайн", передає Reuters.

Через хворобу Остін був змушений передати свої обов'язки заступнику Кетлін Хікс.

Захід запланований на середу, 14 лютого.

Співрозмовник агентства повідомив, що зустріч проведуть онлайн. Наразі невідомо, доки очільник Пентагону пробуде в лікарні.

  • Спершу міністра оборони США госпіталізували 1 січня з інфекцією сечовивідних шляхів після хірургічної процедури з лікування раку передміхурової залози, яку йому зробили 22 грудня минулого року.
  • Медики висловлювали позитивні прогнози щодо Остіна, але попереджали, що його відновлення може зайняти час.
  • Остін кілька днів не повідомляв про госпіталізацію Білому дому. Тож Пентагон мав провести внутрішнє розслідування щодо обставин госпіталізації міністра оборони. 
  • 15 січня стало відомо, що міністра виписали з лікарні. Остін на брифінгу перепросив за ситуацію, яка склалася, і за те, що своєчасно не повідомив Білий дім і американців про свій стан.
  • 22 січня глава Пентагону головував на засіданні Контактної групи з питань оборони України. Він включився у онлайн-форматі з дому.
  • Однак 11 лютого Остіна знову госпіталізували.
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