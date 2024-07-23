Байден відступив. З Дональдом Трампом битиметься Камала Гарріс

Джозеф Байден запропонував Демократичній партії підтримати віцепрезидентку Камалу Гарріс як кандидата у президенти. Чи погодиться на це партія? І які в Гарріс шанси проти Дональда Трампа?

Сам Байден майже місяць намагався переконати партію та виборців у здатності ще чотири роки керувати Америкою, однак у підсумку вирішив, що краще завершити політичну кар’єру на високій ноті, на посту президента США, людиною, котра змогла переступити через власні амбіції, а не як той, хто програв Дональдові Трампу.

82-річний лідер з понад півстолітнім досвідом у великій політиці зіткнувся із серйозним тиском власної партії та спонсорів кампанії, які вимагали, щоб він вийшов з перегонів через поважний вік. Пресинг особливо посилився після вкрай невдалих дебатів з Дональдом Трампом .

21 липня президент США Джозеф Байден оголосив, що не братиме участі у виборах .

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден під час заходів у Білому домі, Вашингтон, 22 вересня 2023 р.

Байден вирішує йти

Тривалий час після провальних дебатів з Дональдом Трампом команда Джозефа Байдена намагалася переконати Демократичну партію та її виборців, що чинний президент усе ж може перемогти на виборах. Однак після ювілейного саміту НАТО, на якому президент США вкотре продемонстрував певні проблеми з когнітивними спроможностями, тиск на нього подужчав. Байден не лише публічно назвав свою віцепрезидентку Дональдом Трампом, а Володимира Зеленського — Володимиром Путіним, спілкування поза камерами теж справило на багатьох лідерів Альянсу гнітюче враження.

До того ж соціологічні дослідження попередили: Байден програє Трампу не лише хиткі штати, де, власне, вирішиться доля виборів, а й кілька тих, у яких демократи розраховували на впевнену перемогу.

Імовірно, саме тоді до когорти, котра вимагала заміни кандидата, приєдналися колишній президент Барак Обама й ексспікерка Палати представників Ненсі Пелосі, одна з найвпливовіших персон у партії. Разом з лідерами демократів у Конгресі Чаком Шумером і Гакімом Джефрісом вона нібито поставила чинному президентові ультиматум: або він піде добровільно, або його усунуть з гонки на з'їзді за рішенням делегатів.

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден (справа) передає ручку віцепрезидентці США Камалі Гарріс (праворуч), лідер більшості в Сенаті Чак Шумер (ліворуч), спікерка Палати представників Ненсі Пелосі (друга ліворуч), інші члени адміністрації Байдена під час церемонії підписання закону на Південній галявині Білого дому у Вашингтоні, 13 грудня 2022 р.

І минулої неділі Байден таки зважився. Як написала The Washington Post, вихідні він провів у курортному містечку Рехобот-Біч, штат Делавер, у колі сім’ї та найближчих помічників — радника Білого дому Стіва Ріккетті, старшого радника передвиборної кампанії Майка Донілона, заступника голови штабу Енні Томасіні та старшого радника першої леді Ентоні Бернала.

За інформацією WP, президента ознайомили зі свіжими даними опитувань, які зафіксували чергове падіння його рейтингів. І він зателефонував віцепрезидентці Гарріс, щоб повідомити про своє рішення вийти з гонки. Байден також поспілкувався особисто з керівником апарату Білого дому Джеффом Зінтсом і керівником свого штабу Джен О'Меллі Діллон.

Згодом дзвонив очільникам президентського апарату й представникам штабу. Після чого офіційна заява про вихід з перегонів з’явилася на його сторінці в X.

Через кілька хвилин Байден опублікував допис із закликом підтримати на виборах Камалу Гарріс: «Вибір Камали Гарріс напарником був найкращим рішенням, яке я приймав. Сьогодні я хочу запропонувати свою повну підтримку і схвалення того, щоб Камала стала кандидатом від нашої партії цього року».

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV — Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024

Перші реакції

Рішення президента Байдена відразу підтримали колишній президент США Білл Клінтон і його дружина, колишня держсекретарка Гілларі Клінтон. «Зараз саме час підтримати Камалу Гарріс і боротися за її обрання всіма силами. Від цього залежить майбутнє Америки... Ми пережили багато злетів і падінь, але ніщо не змушувало нас турбуватися за нашу країну більше, ніж загроза, яку становить другий термін Трампа», — зазначили вони.

Натомість Барак Обама, який також привітав рішення соратника не брати участі у виборах, про підтримку Гарріс промовчав. Понад те, 44-й президент США дав зрозуміти, що таке рішення для нього геть не очевидне: «У наступні дні ми будемо плавати в незвіданих водах. Але я маю надзвичайну впевненість, що лідери нашої партії зможуть організувати процес, унаслідок якого ми матимемо видатного кандидата».

Після тривалої (і красномовної) паузи Гарріс підтримала Ненсі Пелосі. Так само вчинили й Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті, ані Гакім Джеффріс, лідер меншості в Палаті представників.

Фото: EPA/UPG Віцепрезидентка США Камала Гарріс (у центрі) під час спортивного заходу в Білому домі, 22 липня 2024 року.

Кілька інших впливових демократів також непублічно застерегли щодо здатності Камали Гарріс перемогти Дональда Трампа. Зокрема, один донор кампанії Байдена заявив WP, що оголошення Байдена про підтримку Гарріс розчарувало.

У таборі республіканців рішення Джозефа Байдена очікувано засудили.

Дональд Трамп заявив, що Байден «не годився на те, щоб балотуватися на президентську посаду, і явно не може виконувати свої обов’язки — і ніколи не годився на це».

Спікер Палати представників Майк Джонсон закликав президента Джо Байдена негайно піти у відставку.

«Демократична партія викреслила кандидата від демократів з виборчих бюлетенів трохи більше ніж за 100 днів до виборів. Визнавши недійсними голоси понад 14 мільйонів американців, які обрали Джо Байдена кандидатом у президенти від демократів, самопроголошена “партія демократії” довела прямо протилежне», — написав Джонсон в X.

Що далі?

Зараз команди Байдена й самої Гарріс роблять усе, щоб Національний з’їзд Демократичної партії, який розпочнеться 19 серпня в Чикаго, офіційно оголосив її кандидатом у президенти — без обговорення інших кандидатур.

І вони мають доволі важливий аргумент: чинна віцепрезидентка, як частина виборчого тандему Байден — Гарріс, має право на 96 мільйонів доларів, які накопичила на рахунках їхня кампанія.

Фото: EPA/UPG Табличка з виборчої кампанії Байдена і Гарріс з вирізаним прізвищем Байдена у дворі виборця в Нью-Гемпширі, 22 липня 2024 року.

Та як зазначило видання The Hill, потрібно лише 300 підписів з понад 3900 делегатів, щоб з’їзд розглянув також й іншу кандидатуру. А оскільки еліта партії поки що мовчить, таких претендентів на номінацію від партії може не бракувати. Хоч як єхидно прокоментував The Hillненазваний представник Республіканської партії, «демократи ніколи не відкинуть чорношкіру жінку-віцепрезидента замість білого хлопця».

«Багато лідерів Демократичної партії також визнають ризик обійти найможновладнішу кольорову жінку в партії, популярну серед двох вирішальних виборчих блоків: жінок і темношкірих», — констатувала агенція Bloomberg.

Гарріс уже підтримали кілька великих груп, у тому числі «Список Емілі», яка підтримує кандидатів від Демократичної партії, котрі виступають за право на аборти, і близька до демократів Американська федерація вчителів.

Зараз партія визначається з-поміж двох сценаріїв: провести віртуальне голосування серед партійних делегатів, щоб розпочати з’їзд з уже узгодженим кандидатом, якого просто затвердять. Або ж провести так званий відкритий з’їзд, на якому претенденти на номінацію змагатимуться між собою. З 1968 року Демократична партія відкритих з’їздів не мала.

У віртуальному голосуванні все вирішить здатність штабу Байдена — Гарріс переконати партійців, а на конкурентному велике значення матимуть так звані суперделегати — лідери партії, колишні президенти й віцепрезиденти, губернатори-демократи й члени Конгресу.

Хоча відкритий з'їзд, ймовірно не знадобиться: згідно з підрахунками CNN, Камала Харріс уже станом на вечір понеділка мала підтримку достатньої кількості делегатів від Демократичної партії, щоб бути номінованою кандидаткою у президенти.

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден разом з віцепрезиденткою Камалою Гарріс виступають з промовою після виборів у театрі Говарда, Вашингтон, 10 листопада 2022 р.

Що каже соціологія

Опитування, проведене Washington Post, ABC News та Ipsos цього місяця, показало, що 70 % виборців-демократів і незалежних виборців, які більше симпатизують демократам, сказали, що були б задоволені, якби Байден вийшов з перегонів, а Гарріс стала кандидатом від Демократичної партії.

При цьому у хитких штатах вона має значно менше шансів проти Трампа у порівнянні з іншими потенційними висуванцями від партії.

Згідно з опитуванням The Hill/Decision Desk HQ, Гарріс відстає від Трампа на 2% по всій країні (47% проти 45%), відрив зростає майже до 6%, якщо опитування включає незалежного кандидата Роберта Ф. Кеннеді-молодшого.

Втім, для того, щоб уповні оцінити зміни настроїв виборців з огляду на вихід з кампанії Байдена та нову роль Камали Гарріс потрібно щонайменше тиждень-два.



Стратегія відмінностей

Камалі Гарріс 59 років, вона більш ніж на 20 років молодша за Байдена. І хоч її каденція у Білому домі не була надто яскравою, на тлі кволого Джозефа Байдена вона виглядає виграшно. Вона також може розраховувати на більшу лояльність у жіночого електорату та меншин.

“Коли у вас є молода чорношкіра жінка замість Джо Байдена, це справді усуває багато аргументів, які республіканці збираються використовувати проти нього, — заявив The Hill стратег Демократичної партії Майкл Старр Гопкінс. — Вона має змогу використовувати всі позитиви його президентства, не приділяючи уваги власному здоров’ю”.

Фото: EPA/UPG Віце-президент США Камала Гарріс прибуває в аеропорт Цюріха, 15 червня 2024 року

Республіканці втрачають чимало аргументів і козирів, які вони готували саме для протидії Байдену. До того ж, Трамп колись особисто підтримував Гарріс, робив пожертви на загальну суму 6 тисяч доларів, коли вона балотувалася на посаду генерального прокурора Каліфорнії в 2011 і 2013 роках.

Донори хочуть побачити кандидатуру на пост віцепрезидента

У приватних розмовах з агенцією Bloomberg четверо основних донорів Демократичної партії, сказали, що якщо з’їзд підтримає Гарріс, її вибір напарника має допомогти здобути перемоги в хитких штатах.

Такими, на думку, співрозмовників агентства, можуть бути губернатор Мічигану Гретхен Вітмер, губернатор Кентуккі Енді Бешир, адмірал ВМС у відставці Вільям Макрейвен, губернатор Північної Кароліни Рой Купер і губернатор Пенсільванії Джош Шапіро.

Загалом прихильники партії і спонсори відреагували схвально: усього за годин після оприлюднення заяви Байдена демократи отримали понад 50 мільйонів доларів пожертвувань, що є рекордом для кампанії 2024 року.

Фото: EPA/UPG Президент США Джо Байден сідає на літак після візиту до Меріленду, США, 12 липня 2024 р.

Альтернативи і потенційні партнери

Списки потенційних кандидатів у віцепрезиденти при Камалі Гарріс і її ймовірних конкурентів за номінацію від Демократичної партії на президентські вибори збігається майже на 100%. Деякі з потенційних альтернатив вже навіть її підтримали.

Ось потенційні партнери Гарріс:

Енді Бешир, 46-річний губернатор Кентуккі, син колишнього губернатора цього ж штату. Повернув штат Демократичній партії у 2019 році, переобраний на другий термін у 2023-му. При цьому штат двічі, у 2016 та 2020 роках, віддав перевагу на президентських виборах Дональду Трампу.

Піт Буттіджедж, міністр транспорту США, 42 роки. Ветеран війни в Афганістані, на президентських виборах 2020-го намагався конкурувати з Байденом. Перший відкритий гей, який став міністром у США.

Рой Купер ІІІ, губернатор Північної Кароліни, 67 років. Ще один популярний очільник штату від Демократичної партії, який вигравав вибори у ті ж роки, коли Північна Кароліна двічі голосувала на президентських перегонах за Дональда Трампа.

Марк Келлі, сенатор від Арізони, 60 років. Колишній астронавт (три польоти в космос) та один з найвпливовіших сенаторів-демократів. За даними опитування близької до Демпартії дослідницької групи BlueLabs, Келлі є одним із кількох демократів, які показують кращі результати, ніж Байден, у своїх штатах. Має брата-близнюка, також астронавта.

Фото: Gage Skidmore Келлі на початку своєї кампанії в Сенат США в центрі Фінікса в лютому 2019 року

Вес Мур, перший чорношкірий губернатор штату Меріленд, висхідна зірка Демократичної партії, 45 років. Ветеран війни в Афганістані, автор кількох книг-бестселерів.

Джей Роберт Пріцкер, губернатор штату Іллінойс, 59 років. Один з найбагатших американських політиків, чий капітал складає понад 3,5 мільярда доларів. Фінансував з власних коштів кампанію із захисту прав на аборти.

Джош Шапіро, губернатор Пенсільванії, 51 рік. Уже підтримав Гарріс, тож є одним з найбільш очевидних претендентів у кандидати у віцепрезиденти. Очолює важливий хиткий штат. Як пишуть американські медіа, має амбіції спробувати себе в якості кандидата в президенти у 2028-му.

Гретхен Вітмер, губернаторка штату Мічиган Гретхен, 52 роки. Співголова штабу Байдена-Гарріс, очолює один з найважливіших хитких штатів, який свого часу теж голосував за Трампа.

Джаред Поліс, губернатор штату Колорадо, 49 років. Перший у США відкритий гей, обраний губернатором. У 2021 році він став першим губернатором США в одностатевому шлюбі. П’ять разів перемагав на виборах до Конгресу США та двічі — на виборах губернатора.

Фото: EPA/UPG Губернатор штату Колорадо Джаред Поліс під час виступу у Центрі мистецтв в Арваді, штат Колорадо, 6 березня 2023 року.

Вільям Макрейвен, адмірал Військово-морських США у відставці, 68 років. Колишній командувач Командування спеціальних операцій США, Об'єднаного Командування спеціальних операцій. Брав участь у військових операціях в Перській затоці, Іраку та Афганістані.

Що все це означає для України?

Камала Гарріс послідовно підтримує Україну і попри те, що віцепрезидент у США не надто залучена у зовнішню політику, кілька разів представляла США на форумах, пов’язаних із безпековими питаннями та на Саміті миру. Втім, назвати її досвідченим дипломатом було б великим перебільшенням. Як віцепрезидентка Гарріс концентрувалася на питаннях репродуктивної політики, правах жінок і меншин.

З іншого боку, участь президента Байдена у президентській гонці відверто ослаблювала Демократичну партію, зменшуючи шанси її кандидатів на виборах до Конгресу у наступних виборчих циклах. Враховуючи, що ядром проукраїнської коаліції є саме демократи, це важливий чинник для нашої країни.