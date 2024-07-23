ЗМІ: Гарріс вже має підтримку чверті делегатів-демократів

За інформацією агенції Reuters, штаб віцепрезидентки США Камали Гарріс проводить активну кампанію щодо залучення на свій бік делегатів від Демократичної партії та недопущення участі у боротьбі за номінацію будь-яких суперників.

Після заяви глави держави Джо Байдена про підтримку кандидатури Гарріс близько чверті делегатів ухвалили рішення дослухатися до нього. Першим штатом, де усі 70 делегатів повідомили про намір голосувати за віцепрезидентку, став Теннессі.

Мета демократки - отримати до середи результат у 1969 делегатів, тобто половину від усіх учасників серпневого з'їзду у Чикаго, що забезпечить їй номінацію. Згідно із правилами, після зняття кандидатури переможця праймеріз делегати звільняються від зобов'язань і можуть віддати голоси за будь-кого з партійців.

Очікується, що онлайн-висування кандидата від демократів відбудеться на початку серпня, щоб встигнути до дедлайну в штаті Огайо.