FT: невідомі компанії з ОАЕ скуповують десятки танкерів, ймовірно, для російського "тіньового флоту"

Деякі з нещодавно придбаних суден курсують маршрутами, які традиційно використовуються для транспортування газу з Росії.

Невідомі фірми, які здебільшого зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах, за останній рік скупили десятки танкерів. У них можна перевозити скраплений природний газ (СПГ).

Видання Financial Times з посиланням на джерела у судноплавній галузі припускає, що судна, ймовірно, призначені, для російського "тіньового флоту", передає "Укрінформ".

Така поведінка групи компаній спровокувала зростання цін, особливо на найстаріші судна. Наприклад, згідно з даними суднобудівного брокера SSY, зросла ціна на дешевші і менш ефективні судна для перевезення СПГ, яким більш ніж 15 років.

Згідно з даними консалтингової компанії з управління ризиками для судновласників та урядів Windward, починаючи з другого кварталу 2023 року понад пів сотні суден для перевезення СПГ змінили власників на компанії, розташовані в ОАЕ. При цьому раніше такі зміни були рідкістю.

Тепер деякі зі згаданих танкерів курсують за маршрутами, які традиційно використовують для транспортування газу з Росії, заявила група з відстеження суден компанії Kpler. Дані відстеження танкерів показали, що одне судно завантажує скраплений газ із Ямалу, який ще не перебуває під західними санкціями.

Керуючий директор з питань СПГ в SSY Тобі Дуніпейс відзначив, що через посилення екологічних норм скоротився ринок старих танкерів із паровими турбінами. Але через те, що вони можуть переходити у "тіньовий флот" їхня вартість зростає. Кажуть, що так Росія готується до майбутніх обмежень на експорт скрапленого природного газу.