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Рада ЄС ухвалила рішення змінити статус Євросоюзу в Реєстрі збитків для України

Тепер блок із асоційованого члена став учасником реєстру.

Рада ЄС ухвалила рішення змінити статус Євросоюзу в Реєстрі збитків для України
Рада Євросоюзу
Фото: ukrinform.ua

Рада Євросоюзу хвалила рішення змінити статус ЄС із асоційованого члена на учасника в Реєстрі збитків для України, передає "Інтерфакс-Україна".

Європейська комісія відзначила це рішення і наголосила, що ще 30 травня цього року запропонувала Раді змінити статус блоку, аби "ще більше посилити прихильність Союзу до діяльності Реєстру".

"Ставши повноправним учасником, Союз підтримує і зміцнює свої зобов'язання щодо забезпечення того, щоб усі порушення міжнародного права, вчинені Росією, були належним чином компенсовані. Зміна статусу також сприяє фінансовій стабільності Реєстру, оскільки Союз зобов'язується робити обов'язковий щорічний фінансовий внесок", -йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс наголосив, що Росія повинна заплатити за шкоду, завдану агресією проти України і Реєстр збитків є "важливим кроком у цьому напрямі, оскільки надійно фіксує докази й інформацію про позови щодо відшкодування шкоди, збитків або травм, яких зазнали українці, для майбутнього ухвалення судових рішень і компенсації". 

  • Реєстр збитків створила Рада Європи 12 травня 2023 року. Наразі до нього приєдналися 43 держави, зокрема 26 держав - членів ЄС.
  • Станом на квітень 2024-го почали реєструвати перші претензії, пов'язані з пошкодженням або знищенням житлового майна.
  • Починаючи з серпня цього року Реєстр збитків для України відкриють для подання заяв за 12 новими категоріями.
  • Тим часом у "Дії" тестують оновлений сервіс подання заяви до міжнародного Реєстру збитків, а Кабмін спростив подання заяви про відшкодування збитків через агресію РФ.
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