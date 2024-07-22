Рада ЄС ухвалила рішення змінити статус Євросоюзу в Реєстрі збитків для України

Рада Євросоюзу хвалила рішення змінити статус ЄС із асоційованого члена на учасника в Реєстрі збитків для України, передає "Інтерфакс-Україна".

Європейська комісія відзначила це рішення і наголосила, що ще 30 травня цього року запропонувала Раді змінити статус блоку, аби "ще більше посилити прихильність Союзу до діяльності Реєстру".

"Ставши повноправним учасником, Союз підтримує і зміцнює свої зобов'язання щодо забезпечення того, щоб усі порушення міжнародного права, вчинені Росією, були належним чином компенсовані. Зміна статусу також сприяє фінансовій стабільності Реєстру, оскільки Союз зобов'язується робити обов'язковий щорічний фінансовий внесок", -йдеться у пресрелізі Єврокомісії.

Європейський комісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс наголосив, що Росія повинна заплатити за шкоду, завдану агресією проти України і Реєстр збитків є "важливим кроком у цьому напрямі, оскільки надійно фіксує докази й інформацію про позови щодо відшкодування шкоди, збитків або травм, яких зазнали українці, для майбутнього ухвалення судових рішень і компенсації".